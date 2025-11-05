Metroid Prime 4: Beyond – Neuer „Survive“-Trailer veröffentlicht

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wenn Nintendo neue Szenen zu Metroid Prime 4: Beyond veröffentlicht, schaut die gesamte Gaming-Welt hin. Schließlich warten Fans seit Jahren darauf, Samus Aran endlich wieder in einem neuen, vollwertigen Prime-Abenteuer zu erleben. Jetzt hat Nintendo, zusammen mit Retro Studios, rund einen Monat vor Release einen brandneuen Trailer veröffentlicht. Er trägt den Namen „Survive“ und macht sofort klar, dass dieser Teil ein deutlich härteres, intensiveres Erkundungsabenteuer wird als erwartet.

Der Trailer beginnt ruhig, fast bedrohlich: Samus landet nach einem unvorhergesehenen Unfall auf dem fremden Planeten Viewros. Die Atmosphäre ist rau, die Fauna gefährlich und die Isolation fast greifbar. Dann folgt der klassische Metroid-Moment: Einsamkeit, Bedrohung, Entdeckung. Doch Metroid Prime 4 bringt einige neue Ideen mit, die den Seriencharakter erweitern.

Die Vi-O-La: Samus bekommt ein Bike

Ein Highlight ist das neue Fahrzeug: die Vi-O-La – ein technologisch hochentwickeltes Bike, mit dem Samus sowohl offene Zonen als auch verwinkelte Pfade durchqueren kann. Im Trailer sieht man:

Das Bike wirkt wie eine moderne Antwort auf die einstigen Morph-Ball-Rätsel: Mehr Dynamik, mehr Bewegungsfreiheit, aber weiterhin mit dem typischen Metroid-Rätselgefühl.

Metroid Prime 4: Beyond erscheint am 04. Dezember 2025 – und zwar für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Damit ist klar: Retro Studios entwickelt die Technik skalierbar. Auf der Switch 2 darf man sich über höhere Auflösung, stabilere Bildraten und verbesserte Texturen freuen.

