DailyGame
DailyGame - Gaming News - Nintendo - Metroid Prime 4: Beyond – Neuer „Survive“-Trailer veröffentlicht
2 Min. lesen
Neuer Trailer entfacht die Vorfreude

Metroid Prime 4: Beyond – Neuer „Survive“-Trailer veröffentlicht

Metroid Prime 4: Beyond zeigt sich in einem intensiven „Survive“-Trailer – mit neuen Fähigkeiten, neuem Planeten und überraschendem Fahrzeug.

i Metroid Prime 4: Beyond – Neuer „Survive“-Trailer veröffentlicht
Artikel von Markus +

Wenn Nintendo neue Szenen zu Metroid Prime 4: Beyond veröffentlicht, schaut die gesamte Gaming-Welt hin. Schließlich warten Fans seit Jahren darauf, Samus Aran endlich wieder in einem neuen, vollwertigen Prime-Abenteuer zu erleben. Jetzt hat Nintendo, zusammen mit Retro Studios, rund einen Monat vor Release einen brandneuen Trailer veröffentlicht. Er trägt den Namen „Survive“ und macht sofort klar, dass dieser Teil ein deutlich härteres, intensiveres Erkundungsabenteuer wird als erwartet.

Der Trailer beginnt ruhig, fast bedrohlich: Samus landet nach einem unvorhergesehenen Unfall auf dem fremden Planeten Viewros. Die Atmosphäre ist rau, die Fauna gefährlich und die Isolation fast greifbar. Dann folgt der klassische Metroid-Moment: Einsamkeit, Bedrohung, Entdeckung. Doch Metroid Prime 4 bringt einige neue Ideen mit, die den Seriencharakter erweitern.

Die Vi-O-La: Samus bekommt ein Bike

Ein Highlight ist das neue Fahrzeug: die Vi-O-La – ein technologisch hochentwickeltes Bike, mit dem Samus sowohl offene Zonen als auch verwinkelte Pfade durchqueren kann. Im Trailer sieht man:

Das Bike wirkt wie eine moderne Antwort auf die einstigen Morph-Ball-Rätsel: Mehr Dynamik, mehr Bewegungsfreiheit, aber weiterhin mit dem typischen Metroid-Rätselgefühl.

YouTube-Video
Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden.

Metroid Prime 4: Beyond erscheint am 04. Dezember 2025 – und zwar für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Damit ist klar: Retro Studios entwickelt die Technik skalierbar. Auf der  Switch 2 darf man sich über höhere Auflösung, stabilere Bildraten und verbesserte Texturen freuen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Neu für dich!