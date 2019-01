4A Games macht wirklich „fesche Videospiele“. Metro 2033 und Metro: Last Night, die beiden Vorgänger zu Metro Exodus, waren zu ihrer Zeit sicherlich in der oberen Grafik-Perlen-Liga. So wird es der neueste Titel auch machen und daher wird der benötigte Speicherplatz für so viele Pixel auch dementsprechend hoch sein.

Laut dem offiziellen Microsoft Store wird Metro Exodus auf der Xbox One einen Speicherplatz von 53,45 Gigabyte benötigen. Damit wiegt man mehr wie Call of Duty: Black Ops 4 und fast so groß wie ein Fallout 76-Patch. Wenn man sich die Trailer von Metro Exodus ansieht, dann verwundert der große Download nicht wirklich. Das Game bietet außerdem 4K UHD und erweiterte Grafik-Optionen mit „Xbox One X Enhanced“ an. Vorbestellkunden können bereits jetzt mit dem Pre-Load beginnen!

Kauftipp:

Metro: Exodus erscheint am 15. Februar für Xbox One, PC und PlayStation 4. Vor Kurzem berichteten wir über die PC-Systemanforderungen, sowie über die Möglichkeiten mit den Anpassungs-Optionen der Waffen im Spiel.