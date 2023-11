Marvel’s Wolverine könnte früher erscheinen als erwartet laut Artist!

Es könnte sein dass Marvel’s Wolverine deutlich früher erscheint als erwartet, wenn ein Künstler richtig liegt. Es gibt derzeit einen großen Boom von Superhelden-Videospielen, was vielleicht überraschend ist, da das Marvel Cinematic Universe das Popkulturgeschehen in den 2010er Jahren absolut dominierte. Aus irgendeinem Grund wurden wir während dieser Zeit mit Handy-Spielen, schlechten Filmumsetzungen und so weiter versorgt. Batman war größtenteils der einzige Held, der wirklich gute Premium-Spiele bekam. Jetzt versucht Marvel, dies mit den Spider-Man-Spielen, Guardians of the Galaxy und vielen anderen Spielen, die auf einigen ihrer besten Helden basieren, zu korrigieren.

Marvel’s Wolverine wird wohl noch frühe erscheinen!

Insomniac Games hat sich mit den Spider-Man-Spielen bewährt und die Freiheit erhalten, ein weiteres Marvel-Spiel zu entwickeln: Marvel’s Wolverine. Das Spiel wurde bereits 2021 zusammen mit Marvel’s Spider-Man 2 angekündigt, aber es ist nicht ganz klar, wie weit die Entwicklung von Marvel’s Wolverine fortgeschritten ist. Marvel’s Spider-Man 2 wurde gerade erst mit großem Beifall veröffentlicht, und Insomniac Games hat begonnen, Entwickler von Spider-Man auf Marvel’s Wolverine zu versetzen, aber das Spiel befand sich die ganze Zeit über in Produktion.

Letztendlich haben wir keine Ahnung, was wir von dem Spiel erwarten können oder wann wir es erwarten können, aber ein neues Leck könnte uns einige Einblicke geben. Ein Konzeptkünstler namens Hung Nguy gab bekannt, dass er an Marvel’s Wolverine gearbeitet hat und einen Veröffentlichungstermin für 2024 vorgesehen hat. Ob das tatsächlich verwirklicht wird, ist Spekulation. Es könnte ein Fehler sein, es könnte völlig falsch sein, und natürlich kommt es immer wieder zu Verzögerungen.

Hoffentlich wird Insomniac Games bald auf die Zukunft von Marvel’s Wolverine eingehen, jetzt, da Marvel’s Spider-Man 2 draußen ist, aber es gibt allerlei Spekulationen über DLC für dieses Spiel. Im Grunde ist es im Moment alles reine Spekulation. Es wurden nicht allzu viele große PlayStation-Exklusivtitel angekündigt, abgesehen von Marvel’s Spider-Man 2 und Marvel’s Wolverine, sodass PlayStation uns vielleicht bald eine neue PlayStation-Präsentation geben wird, um zu zeigen, wie die nächste Ära der PlayStation aussehen wird, aber das ist reine Spekulation.