Gloria Gaynor’s Hit „I Will Survive“ zählt sicherlich zu einen der bekanntesten Liedern der 80ziger Jahre.

Von Freddie Perren und Dino Ferkaris komponiert erreichte der Hit zu seiner Zeit den ersten Platz der Billboard Hot 100 in den USA. 1980 folgte der Grammy als bester Disco-Hit.

Viele Jahre später hat das Lied eine ganz besondere Bedeutung für Serienfans. In einer unserer Lieblingsserien Game of Thrones, welche in knapp 2 Wochen mit der 7. Staffel beginnt, sterben unsere Fernsehlieblinge nacheinander. Der Youtube-Channel „Sung By Movies“ hat dazu die passenden Textpassagen zusammengeschnitten.

Auch interessant für dich: Daenerys Geschichte endet wohl mit der Original-GoT-Serie