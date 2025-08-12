Lust auf Binge Watching? Die derzeit besten Disney+ Serien

Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2009 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen - über die Welt der Videospiele.

Disney+ ist nicht mehr nur die Heimat von Prinzessinnen und Pixar. In wenigen Jahren hat die Plattform einen Fundus an binge-würdigen Serien angehäuft, die von Weltraumopern bis hin zu nostalgischen Zeichentrickserien reichen. Aber bei so vielen Titeln, die auf deiner Watchlist landen, stellt sich die Frage: Welche sind deine Zeit wirklich wert?

Wir stellen dir die besten Disney+ Serien vor, die du dir jetzt ansehen kannst.

The Mandalorian: Noch immer der König des Star Wars-Streamings

Das hast du geahnt. The Mandalorian hat nicht nur Star Wars gerettet, sondern auch neu definiert, was Fans von Disney+ Serien erwarten. Mit Pedro Pascals stoischem Kopfgeldjäger in der Hauptrolle (und Grogu, der jede Szene stiehlt), packt diese Serie Action, Geheimnisse und ikonische Momente in leicht verdauliche Episoden. Ob du nun ein eingefleischter Star Wars-Fan bist oder nur gelegentlich zuschaust, die Serie ist das ultimative Binge.

Und da Staffel 4 schon in Sicht ist, willst du nicht verpassen, wie die Geschichte weitergeht.

Loki: Marvels Multiversum-Wahnsinn in Perfektion

Marvel ist auf Disney+ mal mehr, mal weniger erfolgreich, aber Loki ist ein echter Hingucker. Es ist nicht einfach nur eine weitere Superhelden-Serie, sondern ein Thriller, der die Zeit umdreht und die Realität verändert, verpackt in bissigem Humor. Tom Hiddleston ist der Gott des Unheils, aber es ist Owen Wilsons Mobius, der die Herzen stiehlt.

Das Beste daran? Es gibt immer wieder neue Wendungen, so dass sich jede Folge wie ein eigener Mini-Film anfühlt. Wenn du deine nächste Binge Woche planst, solltest du Loki auf jeden Fall in deine Warteschlange aufnehmen. Und da wir gerade von der Planung deines nächsten Streaming-Abenteuers sprechen: Es ist der perfekte Zeitpunkt, um dir eine Disney Karte zu besorgen, mit der du dein Abonnement bezahlen kannst, ohne dein Portemonnaie anzurühren.

X-Men ’97: Nostalgie trifft auf moderne Animation

Erinnerst du dich an die Samstagvormittage, an denen du vor dem Fernseher gesessen und zugesehen hast, wie Wolverine sich durch die Sentinels schlug? X-Men ’97 bringt dieses Gefühl zurück und verbessert es sogar noch. Diese animierte Neuauflage macht genau da weiter, wo das Original aufgehört hat, aber mit schärferen Animationen und einer tieferen Erzählweise.

Ob du nun ein Fan der Klassiker oder ein Neuling im Mutanten-Drama bist, diese Serie bietet die perfekte Mischung aus Nostalgie und frischer Energie. Bonus: Du musst nicht auf die wöchentlichen Folgen warten, sondern kannst gleich die ganze Staffel sehen.

Ahsoka: Star Wars-Überlieferung für Hardcore-Fans

Während The Mandalorian ein breiteres Publikum anspricht, taucht Ahsoka tief in die Geschichte von Star Wars ein. Rosario Dawsons Darstellung der ehemaligen Jedi ist sowohl kämpferisch als auch introspektiv und führt die Zuschauer durch eine Galaxie voller Geheimnisse und wiederkehrender Charaktere. Der Film ist vollgepackt mit Easter Eggs für Clone Wars-Fans und stellt wichtige zukünftige Handlungsstränge vor. Wenn du dichte Handlungen und epische Lichtschwertkämpfe liebst, ist dieser Film etwas für dich.

Percy Jackson and the Olympians: Ein neues Franchise beginnt

Schluss mit Harry Potter: Percy Jackson ist wieder da, und dieses Mal sind die Fans richtig froh darüber. Die Disney+ Verfilmung von Percy Jackson and the Olympians bleibt den Büchern treu und bietet junge Helden, griechische Mythologie und Abenteuer, die ans Herz gehen. Ob du das Camp Half-Blood wieder besuchen oder es zum ersten Mal entdecken möchtest, die Serie ist dank ihres flotten Tempos ideal für Wochenendausflüge.

Fazit

Von Superhelden-Unfug über intergalaktische Schlachten bis hin zu Mutanten-Rückschlägen: Disney+ hat mehr denn je für Binge Watcher zu bieten. Ob du auf Zeichentrick-Klassiker oder Live-Action-Epen stehst, es gibt eine Serie, die dich in ihre Welt ziehen wird.

Und wenn du dein Abonnement ohne Überraschungen weiterlaufen lassen willst, kannst du mit einer Disney Karte deine Streaming-Ausgaben optimieren. Mit Eneba ist das Aufladen oder Verschenken von Abokarten schnell, einfach und günstig. Mach es dir gemütlich, drück auf „Play“ und lass den Binge beginnen.