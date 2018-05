Neben der PlayStation 4 und der Nintendo Switch wird Little Dragon’s Cafe nun auch eine PC Version erhalten.

In einem Interview mit Nichegamer gab Harvest Moon Schöpfer Yasuhiro Wada, der zuletzt an Story of Seasons arbeitete, einen PC Release für sein neuestes Projekt bekannt.

„Wie Steam? Wir versuchen es auf Steam zu veröffentlichen. Aktuell planen wir es zeitgleich oder zumindest zeitnah dort zu veröffentlichen.", antwortete Wada auf die Frage, ob ein PC Release in Aussicht sei, da Nichegamers Leserschaft viele PC Spieler besitzt.

Auf Nachfrage bei Publisher Aksys Games wurde der Release bestätigt und wird etwa einen Monat nach den Konsolenversionen angesetzt. Für diese ist derweil kein genaueres Veröffentlichungsdatum bekannt. Diesen Sommer soll Little Dragon’s Cafe im Westen erscheinen, heißt es aktuell.

Wenn ihr das ganze Interview lesen wollt, findet ihr es auf Nichegamer, allerdings auf Englisch.