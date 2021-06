Lemnis Gate – Rundenbasierter Strategie-Shooter erscheint bald

(C) Frontier Foundry und Ratloop Games Canada

Frontier Foundry und Ratloop Games Canada haben den Releasetermin für ihr kommenden rundenbasierten Multiplayer-Strategie-Egoshooter Lemnis Gate bekannt gegeben. Dem zu Folge soll das Spiel bereits am 3. August für 16,79 € auf PC via Steam, Playstation 4 und 5 sowie Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht werden. Wenn ihr Lemnis Gate bereits vorab bestellt erhaltet ihr derzeit einen Rabatt von 20 % und die exklusiven Mettle Mantis Anzugs- und Waffenskins Inhalte für KARL dazu.

Taktische Zeiteinteilungen durch die Zeitschleife

Lemnis Gate ist ein rundenbasierter Shooter der auf einer Zeitschleife aufbaut. Eure Aufgabe wird es sein innerhalb von 25 Sekunden die Gegner mit Stil und Raffinesse zu bezwingen. Dafür stehen euch fünf abwechselnde Züge in vierdimensionalen Kämpfen zur Verfügung. Dabei solltet ihr möglichst schnell eure eigenen, speziellen Fähigkeiten meistern. Denn die 25-sekündige Schleife sind oftmals schneller vorbei als es einem lieb ist und ihr müsst mit den Konsequenzen Leben. Nachdem alle Spieler ihre Züge geplant und beendet haben, konfrontiert euch das Spiel mit dem was ihr geplant habt. Währen dieser Zeit liegt es auch an euch euren nächsten Zug bereits wieder auszuarbeiten. Ob ihr euch dafür entscheidet in den fünf Runden die Vergangenheit, die Gegenwart oder doch lieber die Zukunft zu beeinflusse, liegt ganz bei euch.

Jeder einzelne Agent in Lemnis Gate ist mit unterschiedlichen Fähigkeiten ausgestattet. So besitzt ihr die Möglichkeit euren Gegner den Weg mit Giftmüll zu blockieren oder doch die Zeit anzuhalten, um den perfekten Schuss setzen zu können. Das Wissen wie die Waffen und Fähigkeiten funktionieren werden euch nicht nur einmal das Leben retten. Indem ihr in euren 25 Sekunden eure eigenen Züge plant und die Züge der Gegner vorhersagt, soll sich jede Runde als etwas eigenständiges anfühlen und jede Menge Abwechslung bieten.

Folgende Modi erwarten euch

1v1 oder 2v2 Kämpfe als Online- oder Offline-Variante;

„XM beschaffen“ – Dabei muss exotische Materie eingesammelt und zurück zu deinem Tor gebracht werden;

„Domination“ – Erobre verschiedene Zonen oder stehle bereits eroberte Zonen von deinen Gegnern;

„Seek & Destroy“ – Widerstände eurer Gegner müssen hierbei zerstört werden.

Alle Modi von Lemnis Gate können Online sowie im lokalen Multiplayer gespielt werden. Bevor das Spiel veröffentlicht werden soll, wird es eine Open-Beta für Steam-User geben. Das wird auch der erste Augenblick sein an dem die breite Masse das Spiel auf Herz und Nieren testen darf. Darüber hinaus soll Lemnis Gate auch im Xbox Game Pass enthalten sein und auch enthalten bleiben.