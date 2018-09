Der Servicedienst von Sony (SIE) für die PlayStation 2 in Japan geht zu Ende – nach 18 (!) Jahren. Die Videospiele-Konsole wird seit 2012 nicht mehr produziert!

Viele „Stammkunden“ dürfte die PlayStation 2 in Japan gehabt haben, ansonsten lässt sich nicht erklären warum Sony so lange die Konsolen gewartet hat. Wie IT Media, via Kotaku, berichtet, hat Sony Japan PS2-Besitzer gebeten, bis zum 31. August Online-Formulare auszufüllen, um ihre Konsolen ein letztes Mal reparieren zu lassen. PlayStation 2-Konsolen, die nach dem 7. September im PlayStation Clinic-Servicecenter in der Präfektur Iwate eintreffen, werden nicht gewartet.

Diejenigen, die sich vorher nicht online angemeldet hatten, mussten bis zum 31. August ihre Konsolen einschicken. Die Kundenbetreuung für die PS2 endete offiziell noch am selben Tag.

Die PlayStation 2 startete am 4. März 2000 in Japan. Es wurde zur meistverkauften Spielkonsole aller Zeiten (knapp 158 Millionen Einheiten).