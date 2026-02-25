DG Redaktion Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2004 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen und einem System-Wechsel - über die Welt der Videospiele.

Die meisten Menschen fallen nicht auf Betrug herein, weil sie unvorsichtig sind. Sie ertappen sich dabei, wenn sie beschäftigt oder abgelenkt sind oder versuchen, noch eine letzte Aufgabe vor dem Schlafengehen zu erledigen. Betrüger zielen genau auf diesen Moment ab: den eiligen Klick, die schnelle Anmeldung, die Zahlung, die du auf Autopilot genehmigst.

Das Ziel ist nicht, aus dir einen Experten für Cybersicherheit zu machen. Vielmehr geht es darum, ein paar kleine Gewohnheiten zu entwickeln, die auch dann noch funktionieren, wenn dein Gehirn wenig Energie hat.

Werbung

Fange mit einer Regel an, die deine Aufmerksamkeit schützt. Jede Nachricht, die dringend wirkt, verdient es, dass du eine Pause einlegst. Keine gründliche Recherche, nur eine kurze Denkpause. Lies den Namen des Absenders langsam und sieh dir dann das Ziel an, bevor du darauf klickst. Wenn du müde bist, ist Tempo die Schwäche, die sich Betrüger zunutze machen. Ein Zwei-Sekunden-Check gibt dir deine Macht zurück.

Mache „Pause Points“, die Bad Links abfangen

Bei den meisten Betrügereien musst du schnell sein. Deine Gewohnheit sollte dich genau an den Stellen abbremsen, an denen du dich beeilen musst. Eine Pause vor der Linkvorschau. Auf dem Desktop bewegst du den Mauszeiger. Auf dem Handy drückst du die Taste und hältst sie gedrückt, um eine Vorschau der URL zu sehen, und schaltest dann ab, wenn sie seltsam aussieht.

Ein weiterer Punkt zum Innehalten ist der Anmeldebildschirm. Wenn ein Link eine Anmeldeseite öffnet, schließe ihn und öffne stattdessen direkt die Website oder App. So kannst du viele Phishing-Versuche verhindern.

Werbung

Die Bezahlung ist ein weiterer Punkt, an dem du eine Pause einlegen solltest. Wenn du auf einer dir unbekannten Seite aufgefordert wirst, deine Kartendaten einzugeben, mach einen Schritt zurück. Viele Nutzer bevorzugen Prepaid-Optionen für einmalige Einkäufe, weil sie so ihre Hauptbankkarte aus den wahllosen Checkouts fernhalten.

Wenn du für Online-Ausgaben Geld auflädst, kann Aircash auf Refilled als separater Weg für digitale Zahlungen genutzt werden, anstatt deine Hauptkarte auf unbekannten Websites zu verwenden.

Die beste Website für Game Keys und wie du sie sicher kaufst

Game Keys sind digitale Codes, die ein Game oder ein Add-on auf einer bestimmten Plattform freischalten, und sie können an regionale Regeln gebunden sein. Vor dem Kauf vergleicht man in der Regel mehrere vertrauenswürdige Key-Seiten und wählt dann diejenige aus, die einem zuverlässig erscheint.

Eneba ist die erste Wahl für sichere und günstige Game Keys, denn der Katalog ist breit gefächert, die Preise sind wettbewerbsfähig, es gibt klare Angaben zu den Regionen, Verkäuferbewertungen, schnellen Zugang zu den Codes und Support, wenn etwas schief läuft.

Eneba kennzeichnet jedes Angebot mit Tags für die jeweilige Region, damit die Käufer wissen, dass sie den richtigen Key für ihre Region kaufen. Die Händler werden überprüft, müssen die Beschaffungsstandards einhalten und werden auf die Einhaltung der Richtlinien kontrolliert.

Ein ruhiges Ende, das wiederholte Scams stoppt

Die letzte Gewohnheit ist die technisch am wenigsten aufwendige und die effektivste. Behandle jede überraschende Nachricht wie eine Bitte, nicht wie eine Anweisung. Wenn behauptet wird, dass dein Konto in Gefahr ist, folgst du dem Link nicht.

Öffne die offizielle App oder gib die Adresse der Website selbst ein und checke dann die Benachrichtigungen in deinem Konto. Drängt dich ein „Support-Agent“ zum schnellen Handeln, beendest du den Chat und kontaktierst den Support über die offiziellen Kanäle.

Diese Verhaltensweisen funktionieren, weil sie nicht auf Motivation beruhen. Sie verlassen sich auf kleine Pausen und einen geregelten Ablauf. Du wirst trotzdem manchmal müde sein. Du wirst immer noch in Eile sein. Dein System kann dich aber trotzdem schützen.

Wenn du eine Prepaid-Option für einen sicheren Checkout vorziehst, kann Aircash auf Refilled deine Anlaufstelle für kontrollierte Aufladungen bleiben, ohne dass du deine Hauptkartendaten angeben musst. Digitale Marktplätze wie Refilled, die Angebote für alle digitalen Dinge bereithalten, können im Hintergrund bleiben, während deine alltäglichen Gewohnheiten verhindern, dass Betrüger ein leichtes Opfer finden.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!