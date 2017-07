Games Playstation Xbox Kingdom Hearts 3 – Kehrt Sephiroth wieder zurück? 20/07/2017 @ 13:00

Der ikonische Charakter, der Bösewicht aus Final Fantasy 7, Sephiroth, könnte ein Comeback in Kingdom Hearts 3 feiern.

Regisseur Tetsuya Nomura sagte in einem Interview mit The Mirror das er zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts sagen kann. Das Entwicklerteam beratschlage dies derzeit noch. Immerhin! So ist Sephiroth noch nicht ganz vom Tisch.

Kingdom Hearts 3 erscheint nächtes Jahr für Xbox One (X) und Playstation 4 (Pro) und befindet sich bei Square-Enix in Entwicklung.

Auch interessant für dich: Kingdom Hearts III bekommt endlich einen Releasetermin!

NEWSLETTER