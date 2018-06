Nintendo wird dieses Jahr wieder auf der E3 eine Streaming setzen und damit die Tradition fortführen, auf eine Live-Konferenz (seit 2013) verzichten. Nintendo hat nun bestätigt, dass ihre E3-Show’s – wie auch schon im letzten Jahr – ausschließlich nur Switch-Games zeigen wird.

Nintendo hat auch darauf hingewiesen, dass sich ihre Show in diesem Jahr nur auf Spiele im Jahr 2018 konzentrieren wird. Aber sag niemals nie (Stichwort Metroid Prime 4).

Are you ready for #E32018?! Join us next week for all the latest Nintendo news and activities by watching everything live here: https://t.co/7Kiz5KBOkF pic.twitter.com/zNveQTgbqN

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 5. Juni 2018