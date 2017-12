Kein Ende in Sicht: Call of Duty ist meistverkauftes Konsolen-Spiel seit 9 Jahren in Folge in den USA

Die NPD Group hat heute neue Zahlen der US Videospiel-Industrie veröffentlicht und dabei bekannt gegeben, dass Call of Duty: WWII das meistverkaufte Videospiel auf Konsole in Nordamerika (USA, Kanada) ist.

„Laut NPD ist Call of Duty: WWII basierend auf Umsätzen die Nummer 1 der meistverkauften Videospiele auf Konsole in Nordamerika in diesem Jahr. Damit ist Call of Duty zudem das meistverkaufte Videospiel-Franchise auf Konsole in Nordamerika im 9. Jahr in Folge „, so Eric Hirshberg, CEO von Activision.

„So stolz wir auf Call of Duty: WWII sind, so sind wir genauso stolz darauf, dass unsere talentierten Teams Wege gefunden haben, Call of Duty seit fast einem Jahrzehnt frisch und relevant zu halten – eine erstaunliche Leistung. Danke an die größten Fans der Welt für ihre Leidenschaft und ihr Engagement für diese großartige Franchise.“