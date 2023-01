Kann man in Hogwarts Legacy “böse sein”?

Come to the dark side, we have cookies.

Stelle dich mystischen Kreaturen in Hogwarts Legacy. - (C) Warner Bros. Games

Es kursieren momentan viele Artikel zum bald erscheinenden riesen Abenteuer im Harry Potter Universum. Und eine der Fragen welche Fans sich aktuell wohl stellen, ist ob man in Hogwarts Legacy böse sein kann? Also ob es möglich sein wird den eigenen Charakter zu einem dunklen Zauberer oder einer bösen Hexe auszubilden. Denn anscheinend ist es reizvoller jemanden zu Avada Kedavran als eine Feder schweben zu lassen. Man halte nun davon was jeder will. Ich werde versuchen hier etwas Lumos in die Angelegenheit zu bringen.

Wie werde ich “Böse” in Hogwarts Legacy?

Du hast keine Lust darauf fantastische Tierwesen zu streicheln? Die schreienden Alraunen würdest du lieber rauchen als diese umzupflanzen? Und wozu jemandem den Zauberstab aus der Hand zaubern, wenn man mit Cruciatus den Gegenüber so foltern kann, dass diese Person den Zauberstab auch so fallen lässt? Wenn du also ein Verstand manipuliernder sadistischer Zauberer oder Hexe sein möchtest, welche:r Probleme durch ein simples Avada Kedavra vom Tisch fegt, so gibt es im Spiel Hogwarts Legacy für deine schwarze Seele die Möglichkeit “böse” zu sein.

Denn die Entwickler haben tatsächlich bestätigt, dass die unverzeihlichen Flüche im Spiel erlernbar sind. An speziell dafür geschaffenen Orten, können Spieler ihren Charakteren also die dunklen Künste lehren. Jedoch muss ich an dieser Stelle deinen inneren Todesser leider etwas enttäuschen. Nicht nur weil der Name absolut lächerlich klingt, sondern weil ihr euch keinem düster dunklen Clan anschließen könnt um in mitten anderer Sadisten eure Pläne zu schmieden. Ihr müsst wohl oder übel, die Geschichte des Spiels so beenden wie sie von den freundlichen und teamfähigen Dudes und Dudettes von Warner Bros Entertainment erdacht wurde.

Ihr könnt aber jedes Haus in Hogwarts Legacy besuchen, so natürlich auch das “böse” Slytherin. Könnt Freundschaften hausübergreifend schließen und überall euer Unwesen treiben, wenn euch danach sein sollte. So viel Freiheit lassen die Entwickler euch. Falls ihr diesen Artikel nun zu Ende gelesen habt und euch fragt “Warum ist der so strange geschrieben??”. Mein Chefredakteur hat mich herausgefordert aus diesem Thema einen eher lustigen oder unterhaltsamen Artikel zu machen. Und ich hab mich beim Tippen jetzt sehr amüsiert.