Kann man dieses Versprechen halten? Shenmue 3 für 2018 bestätigt

Es gab wohl kein anderes Game, welches die Gaming-Szene im Laufe des Jahres 2017 so sehr dominierte wie PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). Auch im neuen Jahr wird es wohl in ähnlicher Manier weitergehen, nachdem der Erfolg auch auf der Xbox One eingekehrt ist und immer mehr Rekorde auf STEAM gebrochen werden.

Mit seinem großen Erfolg hat es die Aufmerksamkeit einer Reihe von hochkarätigen Hollywood-Studios einschließlich Netflix erregt. Laut Chang Han Kim, CEO von PUBG Corp, will das Unternehmen die Spielemarke mit Filmen, Cartoons und anderen Medien-Formaten erweitern.

„Ich möchte, dass PUBG ein universelles Medien-Franchise wird, das auf dem Spiel basiert. Wir möchten in verschiedenen Branchen wie Esports, Filme, Drama, Cartoons, Animation und mehr teilnehmen. In der Tat, wir haben ein paar Liebesrufe von einer Reihe von Entwicklern in Hollywood und Netflix erhalten. Unser Traum ist es, auf verschiedenen Wegen eine neue spielbasierte Kultur aufzubauen und die Führung dieser Kultur zu übernehmen“, so Chang Han Kim, CEO der PUBG Corp.

Es ist unklar, ob irgendwelche Abmachungen gemacht wurden oder wann wir andere PUBG-Inhalte in anderen Unterhaltungsmedien sehen könnten. Man kann sich jedoch vorstellen, dass der Hype ausgenutzt wird.

