Square Enix stellt Entwicklung für Just Cause Mobile ein

Just Cause Mobile, das ursprünglich für 2021 geplant war, musste mehrere Verzögerungen hinnehmen und wird nun eingestellt.

Just Cause Mobile - (C) Square Enix

Square Enix hat bekannt gegeben, dass Just Cause Mobile einstellt wurde und die Early-Access-Version aus den digitalen Stores (iOS und Android) entfernt wird.

“Mit großer Trauer geben wir das Ende der Entwicklung von Just Cause Mobile bekannt”, so Anne-Lou Grosbois-Favreau, Global Brand Lead von Square Enix für die Just Cause-Franchise.

Just Cause Mobile: Rückerstattung für Käufer

„Ab morgen, 3. Juli 2023, wird das Spiel nicht mehr in digitalen Stores erscheinen. Es ist nie einfach, eine solche Ankündigung zu machen, insbesondere gegenüber unseren Fans, die auf die Veröffentlichung gewartet haben. Wir wissen die Unterstützung, die Sie uns gegeben haben, sehr zu schätzen.

Bitte beachten Sie, dass alle während des Regional Early Access gekauften Blue Diamonds am 24. Februar 2023 vollständig auf Ihr Google Play-Konto zurückerstattet wurden.“

Just Cause Mobile wurde erstmals bei den Game Awards 2020 vorgestellt und als kostenloser Top-Down-Action-Shooter mit Einzel- und Mehrspielermodi angekündigt. Ursprünglich war geplant, das Spiel im Jahr 2021 zu veröffentlichen, aber aufgrund von Verzögerungen wurde eine Veröffentlichung in diesem Jahr erwartet.

Gemäß dem aktiven Google Play-Eintrag sollte das Spiel eine Story-Kampagne, kompetitive Multiplayer-Missionen für 30 Spieler und Koop-Missionen für vier Spieler bieten. Daraus wird wohl jetzt nichts mehr.