Just Cause-Entwickler Avalanche Studios bennent sich selbst um und stellt neuen Shooter vor

Avalanche Studios, der Entwickler der Just Cause-Serie und von Spielen wie Rage 2, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen sich selbst umbenannt und seinen Namen in Avalanche Studios Group geändert hat. Dabei hat es sein nächstes Projekt aufgepeppt.

Das Unternehmen erläuterte den Grund für das Rebranding und sagte, der neue Name solle die drei „kreativen Bereiche“ der Gruppe besser erkennen. Diese Abteilungen bestehen aus den Avalanche Studios selbst und ihren beiden Tochtergesellschaften: Expansive Worlds, die sich auf die Outdoor-Simulationsserie theHunter konzentrieren, und Systemic Reaction, dem Selbstverlag der Gruppe und Entwickler der Generation Zero 2019.

„Seit 2003 haben wir ein nachhaltiges AAA-Geschäft aufgebaut und in den letzten fünf Jahren unser Portfolio mit unseren selbst veröffentlichten Spielen erweitert. Der Übergang zur Avalanche Studios Group und ihren drei Geschäftsbereichen markiert den Beginn einer neuen Ära “, sagte CEO Pim Holfve in einer Pressemitteilung des Unternehmens. “Obwohl wir uns auf drei kreative Bereiche erweitert haben, liegt unser einzigartiger Fokus darauf, Millionen von Spielern auf der ganzen Welt beeindruckende Erfahrungen in der offenen Welt zu bieten.”

Die Ankündigung kam auch mit einem ersten Blick auf Systemic Reactions Nachfolger von Generation Zero, was darauf hindeutet, dass der Titel ein Ego-Shooter sein wird. Was auch immer dieses Spiel ist, Holfve versicherte, dass es nur eines von „mehreren Spielen“ ist, die derzeit konzernweit entwickelt werden.

Bei der Avalanche Studios Group befindet sich also ein neuer First Person Shooter in der Entwicklung.