Square Enix veröffentlichte ein neues Gameplay-Video zum kommenden Sandbox-Action-Game Just Cause 4.

Game Director Francesco Antolini enthüllt als Kommentator neue und exklusive Informationen zu Just Cause 4, während Produzent Bryan Rodriquez das Spiel live vorspielt.

Dabei dürfen wir uns von „Abwechslung und Kreativität begeistern lassen“, so zumindest die Presseausendung im Wortlaut.

Just Cause 4 erscheint am 4. Dezember für Xbox One, PlayStation 4 und PC.