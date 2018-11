Square Enix hat heute einen neuen Teaser-Trailer zu Just Cause 4 veröffentlicht welcher sich mit dem Expansion Pass beschäftigt.

Im Video sehen wir die drei Erweiterungen „Demons“, „Dare Devils“ und „Danger“, welche kommendes Jahr erscheinen werden.

Dare Devils lässt das Herz aller Freunde von Geschwindigkeit und Zerstörung höher schlagen, wenn sich Rico mit den Gangs von Solís anlegt und an tödlichen Rennen und Destruction Derbys teilnimmt.

lässt das Herz aller Freunde von Geschwindigkeit und Zerstörung höher schlagen, wenn sich Rico mit den Gangs von Solís anlegt und an tödlichen Rennen und Destruction Derbys teilnimmt. In Demons stellt sich Rico hingegen einer uralten dämonischen Macht, die Solís durchdringt und die Bewohner einer schrecklichen Bedrohung aussetzt.

stellt sich Rico hingegen einer uralten dämonischen Macht, die Solís durchdringt und die Bewohner einer schrecklichen Bedrohung aussetzt. In Danger wiederum taucht plötzlich Ricos ehemaliger Arbeitgeber in Solís auf – im Gepäck fortschrittliche Technologie, geheime Waffen und speziell ausgebildete Einsatzkräfte.

Gamer die die „Gold Edition“ von Just Cause 4 vorbestellt haben – und all jene die sie sich noch zulegen werden – erhalten eine Woche früher Zugang zu den DLCs.

Kauftipp:

Just Cause 4 [PEGI] - Gold Edition - [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 99,99 bestellen

Der Sandbox-Titel erscheint am 4. Dezember für PS4, Xbox One und PC.

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.