Square Enix veröffentlichte eben einen brandneuen Panorama-Trailer in 4K-Auflösung zu Just Cause 4.

Das Video im Ultra-Breitbild-Format gibt einen Einblick in die wunderschöne Open-World-Umgebung von Solís.

Just Cause 4 erscheint am 4. Dezember 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

