Der neueste Jumanji-Film, „Jumanji: Willkommen im Dschungel“, war eine große Überraschung. Nicht nur, dass es unerwartet fast eine Milliarde Dollar gekostet hat, es war auch ein unterhaltsamer Film mit großem Respekt und Modernisierung des Originalfilms.

Es verwandelte das Brettspiel in ein Videospiel, in dem die Protagonisten angesaugt werden und das Hauptziel des Spiels erfüllen müssen, um zu entkommen. In einer Wendung, die fast vorbestimmt zu sein scheint, wird der Film eine Videospieladaption in Jumanji: The Video Game erhalten.

Den ersten Ankündigungstrailer zum Videospiel könnt ihr unterhalb der News-Meldung finden.

Es hat eine Cartoony-Ästhetik, die an Fortnite erinnert, mit der vagen Ähnlichkeit der Schauspieler aus dem Film. Was genau wir im Videospiel sehen werden ist noch unklar. Ob es eine Fortsetzung zum Film ist oder seine eigene Geschichte erzählt, wir wissen es noch nicht.

Jumanji: The Video Game wird am 15. November für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC gestartet.