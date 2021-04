It Takes Two: Eine Million Kopien verkauft

It Takes Two © Electronic Arts inc.

Falls ihr von diesem Spiel noch nichts gehört haben solltet, dann liegt es wohl daran dass noch niemand in eurem Freundeskreis dieses Game spielt. Dieses Co-op Abenteuer aus dem Hause Hazelight hat bislang nahezu alle Spieler die es probiert haben. It Takes Two hat nun auch schon eine Million Kopien verkauft. Auch in Streams ist es immer wieder zu Entdecken!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

It Takes Two: Eine Million begeisterte Kopien

In den Metascores der PS4 Spiele ist It Takes Two nicht wegen seiner eine Million Kopien, sondern seiner durchwegs überwältigten Bewertungen auf Platz 1. In der Liste der PlayStation 5 Spiele schafft es sogar Platz 3 in der Metascore Totalwertung. Diese Zahlen sprechen zwar grundsätzlich für sich, aber man sollte bedenken, dass hier wirklich weltweite Kritiken zusammenfließen. Von Kritiker Plattformen wie uns aber auch von Usern. Da die Spitze zu halten, heißt schon was.

It Takes Two liefert aber auch allerlei Gründe zur Begeisterung. Von einem unglaublich leichten Einstieg, über ein abwechslungsreiches Gameplay (welches sich mit jedem Level ändert), bis hin zu einer der süßesten Romantic Comedies die es je in einem Spiel gab. Denn streng genommen, ist es die erste Romantic Comedy die je in ein Spiel gepackt wurde. Dieser mutige Schritt wird von den Fans gefeiert und belohnt.

Hazelight arbeitet bereits an mehr

It Takes Two und die eine Million Kopien Marke ist nicht der erste Erfolg des Hazelight Studios. Bereits mit dem Gefängnis Ausbruchs Co-op „A way out“ hat Hazelight gezeigt was es bedeutet wenn man auf einen Mitspieler wirklich angewiesen ist. Natürlich gibt es Missions Co-ops da draußen. Aber in den Spielen von Hazelight ist es tatsächlich so, dass man ohne Spieler Zwei keinen Schritt weit kommt. Zudem haben die beiden Spieler gänzlich unterschiedliche Aufgaben.

Der Chef von Hazelight hat bereits versprochen, dass das nächste Game in Arbeit ist. Es wird wieder Co-op und noch viel größer und actionreicher.