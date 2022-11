Hunt: Showdown – Easy Boss Guide

Unter den Shootern gibt es da ein Goldstück welches in seiner Art heraussticht. Hunt: Showdown ist ein Shooter in welchem sich Spieler nicht nur gegenseitig an den Kragen gehen. Sondern sich gleichzeitig einer Welt voller Fantasy Zombie-Dämonen, Ungeheuer und diversem Getier stellen müssen. Und das Ziel eines Matches, neben dem eigentlichen Überleben der Zweikämpfe mit anderen Spielern. Ist das erlegen der Bosse und extrahieren des Kopfgeldes dass auf diese ausgesetzt ist. Mit diesem Easy Boss Guide solltet ihr in Hunt: Showdown zumindest diesen Punkt schnell abhaken können. Denn lasst uns ehrlich sein, die wahren Gegner sind die anderen Spieler.

Hunt: Showdown Boss Guide – Der Schlächter

Ihr betretet einen Compound und hört schon das Stampfen des großen bösen Schweins. In diesem Boss Layer wird es heiß wie in der Hölle. Wenn ihr den Schlächter quieken hört und das Stampfen auf euch zukommt, dann ist garantiert dass ihr in Flammen enden werdet. Aber das ist noch immer nicht alles. Denn das liebe Schwein schwingt einen riesigen Fleischerhaken mit dem es wie ein Berserker um sich schlägt. Also sollte man nie zu lange in der Nähe des Schlächters verweilen. Obwohl es eine Strategie gibt ihm aus nächster Nähe den Garaus zu machen. Hier also die Methoden.

Ihr könnt eure Jäger mit Haftbomben ausstatten. Das ist der absolut einfachste Weg um das Schwein zu erledigen. Er bewegt sich meist nur sehr träge und lässt sich ganz leicht damit treffen. Eine Haftbombe und ein paar Schuss aus eurer Waffe und der Boss liegt. Oder ihr klebt ihm eine zweite Haftbombe an seinen Bauch und habt ihn mit 2 Treffern down.

"Ich habe eine Axt!" – Patrick Salmen. Solltet ihr entweder bereits eine Axt dabei haben oder zufällig im Compound eine Axt, einen Hammer oder eine Schaufel oder Heugabel liegen sehen. Schnappt sie euch und hackt auf das Schwein ein bis es am Boden liegt. Der Butcher mag diese Waffen so gar nicht. Allerdings lohnt es sich eine Ausdauerspritze oder einen Ausdauerboost zu haben um möglichst schnell und stark zuschlagen zu können. (Pro Tipp: Wenn ihr es schafft hinter dem Butcher zu bleiben und ihm quasi im Kreis laufend auszuweichen, könnt ihr ihm so aus nächster Nähe schnell den Gar aus machen)

Giftmunition ebenso wie die Giftbombe setzen dem Schlächter auch gut zu, allerdings müsst ihr ihn dann immer wieder durch die Giftwolke locken oder genug Giftmunition dabei haben.

