Horrortitel Stifled VR erscheint am 31. Oktober für PlayStation VR

Die Live-Action-Trailer für Call of Duty®: WWII sind da. Für den Titel, der in der Nielsen Game Rank™-Liste als das am meisten erwartete Spiel vor Weihnachten auf mehreren Plattformen geführt wird, liefert Activision den Fans actiongeladene Trailer. In nicht nur einem, sondern drei verschiedenen Trailern für den legendären Blockbuster wird von Freunden erzählt, die wieder zusammenkommen, um Call of Duty zu spielen.

Trailer 1, weltweite Fassung auf Deutsch:

Trailer 2, britische Fassung mit deutschen Untertiteln:

Trailer 3, französische Fassung mit deutschen Untertiteln:

Unter der Leitung von Regisseur Simon McQuoid feiert der 90-sekündige Film, der McQuoids erste Zusammenarbeit mit Activision darstellt, die Freundschaft und den Enthusiasmus der Freunde, wie es nur Call of Duty kann. Eigene Versionen für Frankreich und Großbritannien sowie der weltweite Trailer, der gestern sein Debüt in den USA gefeiert hat, lassen die Welt wissen, dass es Zeit ist, den Trupp wieder für Call of Duty: WWII zusammenzutrommeln. Das Spiel wird weltweit am 3. November veröffentlicht.

„Call of Duty: WWII stellt die Rückkehr zum klassischen Gameplay und zur Kameradschaft dar, die sich beim Spielen von Call of Duty gemeinsam mit Freunden einstellt. Der Enthusiasmus für und die Vorfreude auf das diesjährige Spiel sind einfach unglaublich und sprechen für die Leidenschaft unserer Fans überall auf der Welt“, erklärt Tim Ellis, CMO bei Activision. „‘Reassemble!’ umspannt den Globus in einer Reihe von Filmen über Gamer in unterschiedlichsten Lebenssituationen, die ihren Trupp für eine Mission zusammenrufen: um Call of Duty zu spielen.“

Call of Duty: WWII markiert die dramatische Rückkehr der Reihe zu ihren Wurzeln in einem Titel, der den Zweiten Weltkrieg als Spielerlebnis für eine neue Generation neu definiert. Die Spieler tauchen in drei starke Spielmodi ein: Kampagne, Mehrspieler und Nazi-Zombies.

Activision unterstützt das Spiel mit einer gewaltigen Marketingkampagne im TV, online und Werbung im Außenbereich. Zusätzlich zum weltweiten Spot gibt es eigene Versionen für Großbritannien und Frankreich, die in Prag gefilmt wurden und speziell in ihren jeweiligen Territorien eingesetzt werden. Für die kreative Ausarbeitung der gesamten Kampagne hat Activision mit der Agentur 72andSunny Los Angeles zusammengearbeitet.