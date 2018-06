Warner Bros. Interactive Entertainment hat auf der E3 2018 den HITMAN 2 Miami Gameplay Trailer enthüllt. Das Video zeigt einen der aufregenden, neuen Sandbox-Schauplätze aus dem Spiel: das pulsierende Miami mit dem farbenfrohen Ambiente eines laufenden Motorsportrennens, sowie eine Reihe von Werkzeugen, Waffen und unerwarteten Tarnungen für Agent 47.

HITMAN 2 schickt Spieler in alle Ecken der Welt, einschließlich Kulissen, die es so in einem HITMAN Game noch nicht gegeben hat. Von sonnendurchfluteten Straßen bis zu dunklen und gefährlichen Regenwäldern – lebendige, authentische Umgebungen bieten verschiedene Wege zur Erkundung, unvergleichliche Spieltiefe und unzählige, interaktive Möglichkeiten für Spieler.

Co-Op-Modus bestätigt

HITMAN 2 führt mit dem Sniper-Assassin-Modus außerdem einen neuen Weg des Spielens ein. Eine eigenständige Spielvariante, durch die erstmals auch ein Co-Op-Erlebnis innerhalb der HITMAN-Serie möglich ist. In diesem Modus können zwei Spieler online zusammenarbeiten, um ihre Ziele zu vernichten. Sniper-Assassin ist jetzt als „Early Access“-Bonus für Kunden verfügbar, die HITMAN 2 vorbestellen.

HITMAN 2 wird ab dem 13. November 2018 für die Spielsysteme PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X und PC verfügbar sein.