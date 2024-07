GTA Online: Neustes Update beinhaltet Matrix Easter Egg

Ein Spieler von GTA Online hat auf ein Easter Egg hingewiesen, das sich auf The Matrix bezieht und dem Spiel kürzlich mit dem Bottom Dollar Bounties Update hinzugefügt wurde. Diese Entdeckung hat viele Fans überrascht. Sie fügt eine weitere Ebene popkultureller Referenzen hinzu, die die DNA von Grand Theft Auto ausmachen. Die Reihe ist nicht nur wegen seines Gameplays und seiner grundlegenden Geschichten beliebt. Es ist auch wegen seiner respektlosen Anspielungen und Kritiken an Popkultur, Politik, anderen Medien und realen Ereignissen, die es unvergesslich machen. Dies scheint sich fortzusetzen, denn der Trailer zu Grand Theft Auto 6 verweist auf virale Momente, die auch dem aktuellen GTA Online nicht fremd sind.

Der Reddit-Nutzer Bubbly_Yak6388 hat darauf hingewiesen, dass GTA Online eine neue Matrix-Referenz zum Spiel hinzugefügt hat. Im Spiel gibt es nämlich mehrere Autos, die nach wichtigen Charakteren aus den Matrix-Filmen benannt sind. Cypher, Oracle, Rhinehart, Sentinel, Zion und jetzt auch der Niobe sind Autos im Spi el, die ihren Namen mit wichtigen Charakteren aus der Reihe teilen. Mit der Erweiterung der Serie um weitere Fahrzeuge wurden weitere Namen aus den Filmen übernommen, Niobe kam erst vor gut einer Woche hinzu. Mehrere Fans in den Kommentaren erkannten nicht, dass es eine Ähnlichkeit zwischen den Autos im Spiel und einer Reihe von Charakteren in The Matrix gab.

Aufmerksamer Spieler entdeckt Matrix-Anspielungen in GTA Online

Einer merkte an, dass ihm Niobe bekannt vorkam, er es aber nicht zuordnen konnte, bis der Beitrag geteilt wurde. Ein anderer merkte an, dass Neo auch ein Auto im Spiel sei, obwohl es nicht in der Liste des Betreibers enthalten war. Während das Wort Neo sicherlich auch ohne Bezug zu den Filmen verwendet werden könnte, ist es auch das einzige von Vysser hergestellte Auto im Titel. Oder mit anderen Worten „The One“ des Herstellers, ein weiterer Name für Keanu Reeves ikonische Figur. Dies sind nicht die einzigen Anspielungen auf die Filme in der Grand-Theft-Auto-Reihe.

Im Rockstar-Editor von GTA Online gibt es die Option, einen Filter namens Morpheus anzuwenden. Dieser Filter ist hauptsächlich grün, ein Farbeffekt, der im Originalfilm The Matrix verwendet wurde. Fans von GTA: Vice City haben bereits auch einige interessante Anspielungen auf die Filme entdeckt. GTA Online wird ständig aktualisiert. Man darf also gespannt sein, ob es noch weitere Figuren aus den Filmen in Form von neuen Autos ins Spiel schaffen. Adleräugige Fans werden vielleicht sogar weitere Anspielungen in GTA 6 entdecken, wenn es erscheint.

Worum geht es im Spiel?

GTA Online ist der dynamische und ständig weiterentwickelte Online-Modus von Grand Theft Auto V. In dieser offenen Spielwelt können bis zu 30 Spieler zusammen spielen und dabei alle bisherigen Gameplay-Upgrades und Inhalte seit dem Start nutzen – entweder alleine oder mit Freunden. Du benötigst das Hauptspiel GTA V, um GTA Online zu spielen. Spieler können Unterschlüpfe und Häuser erwerben, kriminelle Aktivitäten planen und mit ihrer selbst gegründeten Crew Überfälle durchführen