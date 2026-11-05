GTA 6: Raubkopien? Take-Two-Chef überrascht mit seiner gelassenen Reaktion

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wenige Tage vor dem Release von Grand Theft Auto VI (GTA 6) zeigt sich Take-Two-Chef Strauss Zelnick beim Thema Raubkopien überraschend gelassen. Obwohl Rockstar Games zuletzt mit umfangreichen Leaks und der angedrohten Veröffentlichung einer kompletten Spielversion konfrontiert wurde, sieht Zelnick Piraterie nicht als außergewöhnliche Bedrohung. Seine Begründung: Moderne Videospiele seien durch ihre Größe, technische Komplexität und Online-Funktionen erheblich schwieriger illegal zu verbreiten als andere Unterhaltungsmedien.

Das erklärte der Manager am gestern bei einer Veranstaltung des Wall Street Journal. Zelnick kennt das Problem aus anderen Branchen. Vor seiner Tätigkeit bei Take-Two arbeitete er unter anderem in der Film- und Musikindustrie. Dort habe Piraterie zeitweise einen erheblichen Teil des Marktes ausgemacht.

Piraterie gehört zum Leben dazu.

Wie PCGamer.com berichtet, schätzt Zelnick den Anteil illegaler Kopien in der damaligen Filmbranche auf 10 bis 20 Prozent. In der Musikindustrie seien es Mitte der 2000er-Jahre seiner Einschätzung nach zeitweise sogar rund 80 Prozent gewesen. Diese Zahlen sind seine persönlichen historischen Einschätzungen und keine aktuellen Statistiken über die Videospielbranche.

Werbung

Warum GTA 6 schwerer zu kopieren sein dürfte

Bei Videospielen sieht Zelnick einen wichtigen Unterschied. Große Datenmengen und komplexe technische Systeme erschweren seiner Meinung nach die illegale Verbreitung. Noch wichtiger sei allerdings die zunehmende Bedeutung von Online-Diensten.

Viele Take-Two-Spiele seien auf die Verbindung zu offiziellen Servern ausgelegt, um das vollständige Spielerlebnis zu ermöglichen. Wer eine illegale Kopie verwendet, müsste deshalb unter Umständen eigene Server betreiben, um vergleichbare Funktionen nutzen zu können. Für Zelnick stellt sich dabei eine einfache Frage: Lohnt sich dieser Aufwand überhaupt, wenn das Spielerlebnis am Ende trotzdem schlechter ausfällt?

Werbung

Das bedeutet allerdings nicht, dass GTA 6 eine dauerhafte Internetverbindung für seine Einzelspieler-Kampagne voraussetzt. Eine solche Anforderung hat Rockstar nicht bestätigt. Zelnick spricht grundsätzlich über die technischen Herausforderungen von Piraterie und die Bedeutung vernetzter Spiele.

Bei Leaks greift Take-Two trotzdem hart durch

Ganz so entspannt reagiert der Publisher allerdings nicht, wenn unveröffentlichte Inhalte im Internet auftauchen. Nach den jüngsten „GTA 6“-Leaks leitete Take-Two rechtliche Schritte ein, um Informationen über die mutmaßlich Verantwortlichen zu erhalten. Dazu gehören unter anderem gerichtliche Anfragen an Discord.

Zelnick macht deutlich, dass sein Unternehmen bei Urheberrechtsverletzungen weiterhin auf zwei Maßnahmen setzt: juristische Schritte und technische Schutzmaßnahmen. Einen vollständigen Schutz vor illegalen Kopien erwartet er allerdings nicht.

Werbung

Für Spieler ist vor allem interessant, was Zelnick nicht sagt. Weder kündigt er neue Kopierschutzsysteme für GTA 6 an, noch bestätigt er einen verpflichtenden Online-Zugang zur Kampagne.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version wurde bislang nicht offiziell angekündigt. Gerüchteweise soll diese bereits im Frühjahr 2027 samt GTA Online 2 kommen. Ob und welche zusätzlichen Schutzmaßnahmen Rockstar/Take-Two für den Verkaufsstart vorbereitet, bleibt also noch offen.