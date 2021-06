Golf Club: Wasteland – Dystopische Erde lädt zum golfen ein

(C) Untold Tales und Demagog Studio

Ihr wolltet schon immer in einer menschenleeren, dystopischen Welt leben und Golf spielen? Mit Golf Club: Wasteland habt ihr nun nämlich die Chance dazu und könnt eine einzigartige Reise auf der Erde beginnen. Publisher Untold Tales und Entwickler Demagog Studio haben das Spiel für Nintendo Switch, PC via Steam und Epic Games Store, Playstation 4 und Xbox One angekündigt. Das Spiel soll noch in diesem Jahr im August erscheinen.

Golfen mit melancholischer Geschichte

In Golf Club: Wasteland sind die Reichen auf den Mars geflohen, um sich dort ein neues Zuhause zu schaffen. Zum golfen kehren sie dennoch hin und wieder auf die Erde zurück. Jede Szenerie und Einöde besitzen ihre eigene Geschichte die ihr durch das Golf spielen herausfinden könnt. An jedem erdenklichen Ort könnt ihr den Schläger schwingen. Sei es vor zerstörten Denkmälern oder verlasseneren Museen. Die humorvollen Graffiti und Neonschilder runden das ganze Erlebnis noch ab. Während des Abschlags hört ihr den Radiosendern zu, die ebenfalls selbst eine eigene Geschichte erzählen. Hierbei liegt der Fokus auf den Marsbewohnern, die sich nach der Erde und der Musik der 2020er sehnen und sich gerne an die Zeit zurückerinnern. Zusätzlich gibt es noch den „Nostalgiefunk vom Mars“ der einen Einblick in das Leben der Entkommenen vom Mars gibt.

Mit insgesamt drei Modi bringt ihr etwas Abwechslung in das Leben des einsamen Golfers in Golf Club: Wasteland.

Im Story-Modus liegt der Hauptfokus auf der Geschichte und ist an die Gelegenheitsspieler orientiert;

Der Herausforderungsmodus bietet mit jedem neuen Loch eine neue Aufgabe. Schafft ihr es unter dem Par zu spielen winken Belohnungen;

Im Iron-Modus vergibt beinahe keine Fehler.

Egal zu welchem Zeitpunkt ihr euch für Golf Club: Wasteland entscheidet, erhaltet ihr bei jedem Kauf einen digitalen Soundtrack zum Spiel sowie ein Art-Book-Comic mit Einblicken in die Hintergrundgeschichte vom Golfer Charley dazu.