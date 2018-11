Nach dem Erfolg von God of War für PlayStation 4 zu Beginn des Jahres wird nun von einem God of War-Film gesprochen. Der potenzielle Regisseur des Films hat einige Ideen an den Sony-Chef gerichtet.

Steven DeKnight möchte als Regisseur niemand anderen als Dave Bautista (Drex the Destroyer in Guardians of the Galaxy und Wrestler in der WWE) in der Rolle von Kratos sehen. Ein bekannter Name mit dem Potenzial, eines der berühmtesten Gesichter im Gaming-Bereich zu werden. Wie wir aus der Vergangenheit wissen, ist der Übergang von Game zu Film (oder Film zu Game) nicht immer von Erfolg gekrönt.

Neben der God of War-Film-Umsetzung gibt es auch andere große Videospiele, die den Weg auf die Leinwand oder in den TV suchen. So arbeitet NETFLIX aktuell an einer Serien-Umsetzung von The Witcher.

