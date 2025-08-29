Wurde soeben der Weg für Gears of War auf der PS5 freigerodet?

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Ein mysteriöser Fund entfacht die Spekulationen: Sollte Microsofts Ikone tatsächlich den Weg auf Sonys Konsole finden? Ein neuer Fund nährt die Gerüchte gewaltig. Die Gaming-Welt könnte vor einer der größten Sensationen der Konsolengeschichte stehen. Seit Microsoft damit begonnen hat, ausgewählte Exklusivtitel wie Sea of Thieves oder Grounded auch auf PlayStation 5 zu veröffentlichen, brodelt die Gerüchteküche. Der nächste große Name auf der Liste? Ausgerechnet die absolute Xbox-Ikone: Gears of War.

Jetzt hat ein Fund diese Spekulationen von einem lauen Lüftchen zum Orkan der Möglichkeiten angefacht. Und alles dreht sich um eine unscheinbare Platinum Trophy.

Die heiße Spur: Eine Trophy-Liste für Gears of War: Ultimate Edition

Der Nutzer @PSGameLength, bekannt für das frühzeitige Aufspüren von Trophy-Listen, hat im PlayStation Network eine entscheidende Entdeckung gemacht: Es existiert eine vollständige Trophy-Liste inklusive Platinum Trophy für Gears of War: Ultimate Edition – dem Remaster des allerersten Teils der Serie von 2015.

Diese Liste ist kein alter, vergessener Datenbankeintrag. Sie trägt die offizielle Trophy-ID NPWR38838_00 und wurde laut dem Nutzer erst kürzlich in der PSN-Datenbank aktualisiert. Das ist der Punkt, der alle Alarmglocken schrillen lässt. Warum sollte Sony die Trophy-Liste für ein Spiel aktualisieren, das offiziell nie auf einer PlayStation-Konsole erschienen ist und dessen Publisher bis heute Microsoft ist?

Was bedeutet das? Drei mögliche Szenarien

Dieser Fund ist natürlich kein handfestes Beweisstück, aber ein extrem starkes Indiz. Es gibt im Wesentlichen drei Interpretationen:

Das wahrscheinlichste Szenario: Ein port steht bevor.

Die logischste Erklärung ist, dass Microsoft und Entwickler The Coalition tatsächlich daran arbeiten, Gears of War: Ultimate Edition (und möglicherweise weitere Teile) auf die PS5 zu portieren. Die Aktualisierung der Trophy-Liste wäre dann ein notwendiger Schritt im Veröffentlichungsprozess, der versehentlich vorzeitig öffentlich sichtbar wurde.

Theoretisch denkbar, aber unwahrscheinlich: Es könnte sich um einen sehr alten, nie gelöschten Eintrag aus einer Zeit handeln, in der einmal über einen Port nachgedacht wurde. Dass dieser Eintrag aber jetzt, genau in der Hochphase von Microsofts Multiplattform-Strategie, aktualisiert wird, erscheint mehr als nur ein Zufall.

Immer möglich, aber bei der Präzision, mit der Trophy-IDs und Listen verwaltet werden, eher die unwahrscheinlichste Option.

