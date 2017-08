SEGA zeigt in diesem Video einige neue Gameplay-Aufnahmen zum Time-Attack-Modi sowie die unterschiedlichen Bonusstufen.

Time Attack ist ein neuer Modus in Sonic Mania. Grundsätzlich musst du beweisen, dass du am Schnellsten und am Besten bist. Dabei wird der Titel auf Online-Bestenlisten zurückgreifen. Einfach, aber gut.

Sonic Mania wird am 15. August für Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC verfügbar sein.

