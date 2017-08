Games gamescom 2017: Das präsentiert uns Ubisoft 7/08/2017 @ 21:05

Ubisoft veröffentlichte heute sein vollständiges Line-up für die gamescom, der weltweit größten Videospiel-Messe für Konsumenten, welche vom 22. – 26. August in Köln stattfinden wird.

Die Besucher können Demo-Versionen von

Assassin’s Creed Origins

Far Cry® 5

Mario + Rabbids® Kingdom Battle

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe und

The Crew 2

spielen sowie gegeneinander in For Honor und Tom Clancy’s Rainbow Six Siege antreten.

Auf der Bühne: Just Dance 2018

Über die Woche verteilt werden am Ubisoft-Stand in Halle 6.1, Stand B020, Fan-Aktivitäten stattfinden. Hierzu gehören Bühnenauftritte für Just Dance 2018 und exklusive Präsentationen, News, Trailer und Goodies. Die Besucher werden zudem Artikel aus den Ubicollectibles einschließlich der neuen „Six Collection“-Figuren am zugehörigen Ubisoft-Store erwerben können, welcher sich in Halle 5.2 Stand C11 befindet.

Die Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League Season 2 Finals werden während der gamescom auf der Alpha Stage ESL Arena in Halle 9 ausgetragen. Die Semi-Finals finden am Freitag, den 25. August, statt und werden am Samstag, den 26. August, von den Season 2 Finals gefolgt. Von 9:45 Uhr bis 20 Uhr wird es Übertragungen geben, in denen die Spiele, Live-Präsentationen, neue Inhalte sowie Entwickler- und Community-Panels gezeigt werden.

„Nach den großartigen Reaktionen, die wir auf der E3 im Juni erhalten haben, sind wir sehr gespannt, unser vielfältiges Aufgebot an Spielen in die Hände der europäischen Spieler zu legen“, sagt Alain Corre, EMEA Executive Director. „Über 300 Spielstationen werden für unsere Spieler aufgestellt, mehr als wir jemals auf der gamescom hatten, so dass sie sich an unseren neuen Spielen erfreuen und ihr Feedback mit uns teilen können. Indem wir neue Inhalte und die kompetitiven Seiten an For Honor und Tom Clancy’s Rainbow Six Siege mit der Rainbow Six Siege Pro League Finals der Season 2 als Highlight präsentieren, versichern wir unseren Fans, dass uns diese Spiele noch eine lange Zeit begleiten werden!“

