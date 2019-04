Share on Facebook

Die Fortsetzung von Kingdom Hearts 2 und gleichzeitig der zwölfte Teil der Kingdom Hearts-Reihe, Kingdom Hearts 3, erschien Ende Januar 2019 für PS4 und Xbox One. Ein mögliches Kingdom Hearts 4 könnten einige von uns gar nicht mehr erleben. So starten wir in diesen neuen Eintrag unseres Gamer-Blog’s!

Okay, der erste Absatz war wirklich hart. Doch rechnet einmal selbst nach: Kingdom Hearts (1) für die PlayStation 2 erschien im Jahr 2002. Die Fortsetzung Kingdom Hearts 2 erschien ebenfalls noch für die PS2 nur (!) vier Jahre später. Und der letzte Eintrag Kingdom Hearts 3 erschien 2019. Zwischen 2006 und 2019 liegen 13 Jahre, dann ist die Aussage doch nicht so hart gewesen – aber vielleicht ein wenig zu ehrlich!

Wird Kingdom Hearts 4 bald angekündigt?

Ganz klare Antwort: Nein! Das Entwicklerteam hinter den Kingdom Hearts-Spielen wird Fans auf der ganzen Welt viele Jahre auf die Ankündigung warten lassen. Wahrscheinlich wird es noch ein paar Zwischenteile geben oder sonstige Verbesserungen der bestehenden Games. Ohne Zweifel wird es sicherlich zwischen Spiel 3 und 4, also den nummerierten KH-Games, noch mindestens zwei Side-Games geben. Ich denke nicht das die Xehanort-Saga endgültig abgeschlossen ist. Also es gibt noch Potenzial! Vielleicht wird Kingdom Hearts 4 eine Fortsetzung von Sora, Riku und Kairis Anfängen – quasi ein Reboot? Man kann eigentlich nicht mehr viel in ihre Charakter-Bögen einarbeiten, außer ihre Anfänge.

Wird Kingdom Hearts 4 jemals erscheinen? Und wenn ja: Wann?

Wir gehen einmal ganz klar davon aus, dass wir irgendwann ein Kingdom Hearts IV zu Gesicht bekommen werden. Ob wieder eine Konsolen-Generation ausgelassen wird? Das mag ich mir gar nicht ausdenken. Für Square Enix ist die Rollenspiel-Serie doch eine gute Einnahmequelle und bevor man anderen Müll produziert, wird man sich darauf einigen, ein weiteres Hauptspiel zu bringen. In Deutschland schaffte man es innerhalb des ersten Monats 100.000 Exemplare von Kingdom Hearts 3 zu verkaufen! Das ist doch ein Erfolg.

Kingdom Hearts 4 erscheint zwischen 2021 und 2029

Es gibt eine Aussage des Entwicklers, dass man nur ein Kingdom Hearts im Jahrzehnt sehen wird. Damit haben wir dann Glück, weil dieses Jahrzehnt bald vorbei ist. Warum man sich dann mit Kingdom Hearts 2 nicht soviel Zeit gelassen hat, überlässt man der Phantasie des Entwicklers. Wenn man bedenkt wie aufwendig die Entwicklung für AAA-Games ist, noch mindestens zwei Side-Games dazwischen erscheinen, dann erwarten wir Kingdom Hearts 4 nicht innerhalb der nächsten 10 Jahre!