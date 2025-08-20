Game Science enthüllt Black Myth: Zhong Kui

Eva KrummEva wünscht sich ein aufblasbares Einhorn, mit welchem sie dann nachts schnallige Werbespots anschauen kann. Ihr erstes eigenes Videospiel war Pokémon auf dem Game Boy. Zusammen mit ihrem Großvater machte sie zudem die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES unsicher. Ihre Lieblingsgenre sind JRPG, Otome und Horror und auch der Indie-Bereich ist ihr nicht fremd.

Nach dem großen Erfolg von Black Myth: Wukong hat Entwickler Game Science nun offiziell den nächsten Titel der Reihe vorgestellt: Black Myth: Zhong Kui. Das Action-RPG wird für PC und alle gängigen Konsolen erscheinen, ein genaues Release-Datum gibt es jedoch noch nicht. Mit der Enthüllung möchte das Studio vor allem eines zeigen: Die Reise durch die chinesische Mythologie geht weiter.

Während Black Myth: Wukong den legendären Affenkönig ins Rampenlicht rückte, setzt der Nachfolger auf eine ebenso ikonische Figur der chinesischen Folklore: Zhong Kui. Bekannt als Geisterjäger und Dämonenbezwinger, verkörpert er eine völlig andere Art von Held als Wukong. Das bedeutet auch: Spieler müssen sich auf ein frisches Gameplay-Erlebnis einstellen. Zwar bleibt das Grundgerüst ein klassisches Singleplayer-Action-RPG, doch Game Science betont, dass man neue Ideen ausprobieren und alte Schwächen ausmerzen möchte.

Das Studio erklärt, dass die Entscheidung für Zhong Kui aus dem Wunsch heraus entstand, mehr Vielfalt in die Reihe zu bringen. Statt sofort eine direkte Fortsetzung von Wukong zu liefern, wolle man zunächst neue Wege beschreiten und mit frischen Konzepten experimentieren. Damit soll die Black-Myth-Reihe langfristig an Tiefe gewinnen.

Zwischen Vision und Geheimhaltung

Wie schon bei Wukong veröffentlicht Game Science seine Updates traditionell am 20. August. Doch diesmal gab es noch nicht viel zu sehen, da das Projekt sich in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Anstelle von Gameplay-Material präsentierte man daher ein aufwendig produziertes CG-Video, das zumindest die Grundidee transportiert: Black Myth wird fortgesetzt, wenn auch in ungewohnter Form.

Konkrete Details zu Story und Gameplay bleiben vorerst vage. Selbst ein grober Zeitplan für den Release existiert laut Entwickler noch nicht. Fest steht jedoch, dass Black Myth: Zhong Kui auf PC sowie allen gängigen Konsolen erscheinen wird. Spannend ist zudem eine organisatorische Änderung: Ab sofort bündeln die Entwickler alle News unter dem gemeinsamen Label Black Myth. Das bedeutet, dass zukünftige Ankündigungen zur Reihe zentral über die offiziellen Kanäle laufen, ganz gleich, ob es um Wukong, Zhong Kui oder weitere Spiele geht.

Auch wenn derzeit noch viele Fragen offen sind, hat die Ankündigung eine klare Botschaft: Game Science möchte die Black-Myth-Reihe als feste Marke etablieren. Mit Zhong Kui wagt das Studio den Schritt, über bekannte Figuren hinauszugehen und Spielern neue Perspektiven innerhalb der chinesischen Mythologie zu eröffnen. Für Fans von Wukong ist das ein gutes Zeichen, denn es deutet darauf hin, dass die Reise nicht nur weitergeht, sondern noch vielfältiger und mutiger wird.