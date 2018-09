Die Game-City findet auch heuer wieder im Wiener Rathaus statt und Microsoft ist mit seiner Gaming-Sparte Xbox bereits zum 10ten Mal mit von der Partie! Im Festsaal im 1. Stock erwarten uns nicht nur Österreich-Premieren, sondern auch jede Menge Goodies und Gewinnspiele.

Beim Xbox-Stand erwarten uns unterschiedliche Genres, darunter auch die Österreich-Produktion Ori and the Will of the Wisps von den Moon Studios. Zu spielen sein werden auch The Division 2 (Ubisoft), Kingdom Hearts III (Square Enix), Metro Exodus (Deep Silver), Devil May Cry 5 (Capcom) sowie Hitman 2 (Warner Bros.).

Ebenfalls anspielbar, für alle Sport- und LEGO-Fans: Forza Horizon 4 (Microsoft), PES 2019 (Konami), NBA 2K19 (2K Games) und LEGO DC Super-Villains (Warner Bros.).

Nach erfolgreichen Antesten der Games lädt Microsoft in den „Xbox Game Pass Food Truck“ ein, welcher am Rathausplatz „Steak of Decay Burger“ oder „Master Chief“-Menüs anbietet. Dabei verschenkt das Unternehmen pro Essen auch einen Monat Zugang zum Xbox Game Pass.