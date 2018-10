Das Red Dead Redemption 2 ein gewaltig großer Titel wird wussten wir bereits. Aber das wir so lange Spaß daran haben werden, überrascht und doch ein wenig.

Rockstar-Mitbegründer und Vize-Präsident für Kreativität, Dan Houser, hat einige Features des Spiels enthüllt. So werden wir rund 65 Stunden an Spielzeit benötigen, damit wir alles gesehen haben werden. Ob dabei auch alle Neben-Missionen enthalten sind ist nicht bestätigt. Es könnte also noch mehr zu sehen geben! Houser bestätigte sogar, dass einige Inhalte zum Schluß entfernt wurden weil sie sich „überflüssig anfühlten“.

„Wir haben eine Mission in einem Zug entfernt, bei dem es um Kopfgeldjäger ging, weil es zuerst Spaß gemacht hat, aber dann nicht. In diesem Teil des Prozesses geht es immer um Kompromisse und den Handel mit Pferden. Jeder verliert immer Teile des Spiels, das er liebt“, so Houser.

Andere interessante Zahlen? Hier eine kleine Aufstellung:

2.200 Tage Motion Capture, welche seit 2013 laufen

Hauptstory-Script mit fast 2.000 (!) Seiten

500.000 Dialogzeilen

300.000 Animationen

Entwicklung startete im Jahr 2010

1.200 Akteure waren involviert, wobei 700 einen Dialog hatten

Jeder NPC hat im Durchschnitt 80 Seiten Dialog

Kauftipp:

Red Dead Redemption 2: (Pre-Purchase) | Xbox One - Download Code bei Amazon.de für EUR 69,99 bestellen

Der Umfang hat auch seinen Preis in Sachen Dateigröße. So wird das Game 88,57 Gigabyte an Speicherplatz auf der Xbox One verschlingen.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober für Xbox One und PlayStation 4.

