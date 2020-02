Fortnite’s Harley Quinn-Skins sind bis zum 17. Februar erhältlich

Es ist fair zu sagen, dass Fortnite immer noch das größte Spiel der Welt ist. Zumindest noch. Als solches hat es Unmengen von Crossovers mit anderen Popkultur-Franchise-Unternehmen wie Marvels Avengers, John Wick und zuletzt Star Wars gegeben. Nun haben wir einen neuen mit der Comicbuch-Verfilmung, Birds of Prey, mit seiner wilden Hauptfigur, Harley Quinn, zu tun.

Wie ihr unterhalb im Video erkennen könnt, sind jetzt zwei Harley Quinn-Skins zum Kauf in Fortnite verfügbar. Einer davon ist der Look des aktuellen Films, Birds of Prey. Der andere basierte auf den Auftritt der Protagonistin in Suicide Squad aus dem Jahr 2016. Immerhin schaffte es dieser Skin auch in PUBG, der “Mutter aller Battle Royale-Titel”, im Jahr 2018.

Fortnite ist jetzt auf allen wichtigen Plattformen verfügbar. Das Birds of Prey-Crossover und die Harley Quinn-Artikel sind bis zum 17. Februar erhältlich. Schwingt den Hammer!

Quelle: YouTube