Fortnite: So erhaltet man den PAC-MAN Skin – Release und Preis

Fortnite hat mittlerweile unzählige Skins für Charaktere sowie Kosmetika für Spitzhacken, Gleitern und mehr. Eine große Anzahl dieser Skins und Kosmetika sind lizenzierte Charaktere aus anderen Franchises von Marvel, Star Wars, Xbox, PlayStation und Co. Nun startet bald auch PAC-MAN seine Fortnite-Karriere.

Am Battle Royale-Schlachtfeld tritt man den Master Chief, Bananen- und Hot Dog-Skins, Lara Croft und andere Charaktere, die bereits in Fortnite sind, und bald auch PAC-MAN.

Wann startet PAC-MAN in Fortnite? Bandai Namco hat den Release-Termin der PAC-MAN-Kosmetika für den 2. Juni 2022 angesetzt.

Was beinhaltet das Crossover? Derzeit ist nicht klar, wie die Kosmetika für Spitzhacke, Gleitern und Co aussehen wird. Auch ist nicht sicher wie der Charakter PAC-MAN schlussendlich abgebildet wird.

