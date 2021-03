Evil Dead: The Game zeigt Pablo von Ash vs Evil Dead

(C) Sabre Interactive

Eine der größten Überraschungen des letztjährigen The Game Awards-Events war die Ankündigung eines bevorstehenden kooperativen Multiplayer-Spiels, das auf Sam Raimis geliebter Horrorfilmserie Evil Dead basiert. Das Spiel befindet sich in der Entwicklung durch Sabre Interactive und Boss Team Games und wird Charaktere und Schauplätze aus allen drei Evil Dead-Filmen und der Starz-Serie Ash vs. Evil Dead enthalten, die von 2015 bis 2018 lief. Jetzt hat Sabre Interactive endlich enthüllt Charakter, dass Pablo Simon Bolivar ein spielbarer Charakter sein wird.

Ash vs. Evil Dead debütierte erstmals im Oktober 2015 und folgt 30 Jahre nach den Ereignissen der Army of Darkness aus den 1990er Jahren dem Leben des Protagonisten Ash Williams von Evil Dead. Die Serie zeigt auch Ray Santiago als Pablo und Dana DeLorenzo als Kelly Maxwell.

Sabre Interactive hat das erste Bild von Pablo in Evil Dead: The Game veröffentlicht, welcher erneut von Ray Santiago gespielt wird. Pablo fehlte verdächtig im Original-Trailer zu Evil Dead: The Game, obwohl Kelly und Ash neben Lord Arthur von Army of Darkness und Scotty von Evil Dead darin auftraten. Es ist noch nicht bekannt, wie Pablo im Vergleich zu anderen Charakteren da stehen wird oder welche anderen Charaktere aus dem Franchise im Spiel enthalten sein werden, einschließlich der Charaktere aus dem Neustartfilm 2013.

Pablo is back! Check out the first in-game look of Pablo alongside El Jefe in Evil Dead: The Game! Come Get Some in 2021! https://t.co/yQmD1Xgksz pic.twitter.com/lSULZYhiZ7 — EvilDeadTheGame (@EvilDeadTheGame) February 24, 2021

Das Evil Dead-Franchise begann 1981 mit der Veröffentlichung von Sam Raimis The Evil Dead. Dem Film folgte 1987 Evil Dead 2, der als einer der einflussreichsten Horrorfilme aller Zeiten gilt. 1990 kehrte Sam Raimi mit Army of Darkness zurück, einem komödiantischeren Nachfolger mit mittelalterlichem Hintergrund. Danach erhielt das Franchise viele Videospiel-Follow-ups in Form von Evil Dead: Hail to the King für PC, PS1 und Dreamcast, Evil Dead: A Fistful of Boomstick für PS2 und Xbox und Evil Dead: Regeneration für PC, PS2 und Xbox. 2013 wurde das Franchise in einem neuen Film neu gestartet, der von Raimi und Ash vs. Evil Dead produziert wurde.

Evil Dead: The Game ist das erste neue Evil Dead-Konsolenspiel seit 2005, seitdem ist Ash Williams erst in der Poker Night 2 von Telltale Games aufgetreten. Bruce Campbell leakte ursprünglich die Existenz des Spiels bereits im Januar 2019 und es gab anscheinend auch einen Plan für Ash, bis vor kurzem in Mortal Kombat 11 zu erscheinen.

Evil Dead: The Game wird 2021 für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X / S veröffentlicht.