Das neue Design des CGI-Sonic im kommenden Kinofilm hat einige Diskussionen ausgelöst, auch beim Erfinder des blauen Igels. Die Gamer zeigten sich nicht gespalten, sondern fast schon einig, dass das neue Design der SEGA-Kultfigur schlecht geworden ist. Irgendwie sieht Sonic aus wie ein altes faltiges Stofftier.

Die ersten Reaktionen zum Sonic-Film sollten unsere Abneigung erstmals nicht bestätigen. Leute die bereits Filmmaterial zu Gesicht bekommen haben, zeigten sich positiv überrascht. Mit der möglicherweise seltsamen Musikauswahl und Jim Carrey als Dr. Robotnik könnten wir einen durchaus akzeptablen Film erwarten. Wer hätte das gedacht?

Jim Carrey, der ruhmreiche Komödien-Darsteller aus den 90ziger Jahren, hat seine Blütezeit hinter sich. Bemerkenswerterweise zeigt sich das bisherige Publikum von seiner Leistung begeistert. Die verrückte Art von Carrey passt anscheinend perfekt zur Filmfigur von Dr. Robotnik.

Jim Carrey has made a surprise appearance and doused the front row in popcorn after the SONIC THE HEDGEHOG trailer. #CinemaCon

Jim Carrey’s entrance after Sonic footage played to introduce MORE footage all about his character, Dr. Robotnik. Final shot was his actual game look (giant moustache) btw. #CinemaCon pic.twitter.com/jL9JxiGRZq

“Look at this, I logged nine million steps today.”

Two teasers for #SonicTheHedgehog – one introduces Sonic and the other Dr. Robotnik. Definite old school Jim Carrey here – he is deliriously nuts in the movie. It looks cute – huge Sonic Fan growing up, so I’m down#CinemaCon pic.twitter.com/wCoO3z4aRV

— Erik Davis (@ErikDavis) 4. April 2019