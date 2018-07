Seit Nintendo auf der letztjährigen E3 bestätigt hat, dass Metroid Prime 4 für den Nintendo Switch entwickelt wird, haben wir sehr wenig davon gehört. In der Tat haben wir absolut nichts davon gehört. Nachdem auf der E3 2018 nichts zu sehen war müssen wir davon ausgehen, dass der Titel nicht in unmittelbarer Zukunft erscheint.

Offensichtlich haben viele erwartet, dass es in der diesjährigen E3-Präsentation von Nintendo vertreten sein wird, aber das Spiel war nirgendwo zu sehen. Das lässt Zweifel aufkommen, ob Nintendo nicht Probleme bei der Entwicklung hat. Nintendo of America-Präsident Reggie Fils-Aime hat sich dafür ausgesprochen, den Fans zu versichern, dass die Entwicklung des Spiels gut läuft.

„Letztes Jahr war es uns wichtig, dem Metroid- Fan mitzuteilen, dass es eine Metroid Prime- Erfahrung in der Entwicklung gibt, wie wir Metroid gezeigt haben: Samus Returns für den 3DS“, sagte Reggie während des Gesprächs mit Game Informer.

„Wir wollten nicht, dass dieser Fan sagt: „Du hast gerade ein neues System gestartet, wann wirst du mir eine Metroid auf diese Plattform bringen?“ Wir sagten, es würde kommen. In diesem Jahr, in dem so viele Spiele zwischen [jetzt] und der ersten Hälfte des nächsten Jahres auf den Markt kamen, wollten wir uns auf diese Spiele konzentrieren. Seien Sie versichert, Metroid Prime 4 befindet sich noch in der Entwicklung und es geht gut voran.“