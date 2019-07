Share on Facebook

Wenn Mini-Konsolen wie die NES und SNES Classic Edition etwas bewiesen haben, dann ist Gaming-Nostalgie in vollem Gange. Die Mini-Version des C64 ist zwar großartig, wenn man auf eine Bibliothek klassischer PC-Spiele zugreifen möchte, aber die spaßige Tastatur ist nicht gerade praktisch.

Für Nostalgiker, die ein echtes klassisches PC-Erlebnis suchen, füllt diese C64-Tastatur in Originalgröße die Lücke. Es ist ein klassischer PC – mit einer Option zum Starten von BASIC und 64 vorinstallierten Klassikern wie Paradroid und Boulder Dash – sowie einer voll funktionsfähigen C64-Tastatur zur Steuerung dieser Spiele. Es hat immer noch die gleiche Grundfläche wie der ursprüngliche Commodore 64.

Du kannst zwischen drei verschiedenen Modi wechseln, mit denen es wie beim klassischen Commodore 64 oder der Commodore Vic 20 funktioniert, oder Spiele über das Game Carousel spielen. Darüber hinaus kannst du über einen der vier USB-Anschlüsse beliebige C64- oder VIC20-ROMs auf die Tastaturkonsole laden – natürlich in der BASIC-Syntax, denn auf diese Weise kannst du Spiele später wieder ausführen. Der C64 enthält auch einen aktualisierten Joystick mit neuen Mikroschaltern, sodass die Genauigkeit des Spiels möglicherweise etwas besser ist als der mit dem C64 Mini gelieferte Joystick. (Link: Amazon.de)

Du kannst den C64 mit einem HDMI-Anschluss an ein beliebiges Fernsehgerät (oder einen beliebigen Gaming-Monitor) anschließen. Er unterstützt jedoch nur 50 Hz und 60 Hz bei 720p. Es könnte ein bisschen komisch aussehen, wenn man versucht, alte Commodore-Spiele auf einem 50-Zoll-4K-Fernseher zu spielen oder in BASIC zu codieren. Das Festhalten an einem kleineren 1080p-Monitor könnte der richtige Weg sein.

Der C64 in voller Größe ist ab dem 5. Dezember 2019 erhältlich und kann für 114,99 Euro bei Amazon.de vorbestellt werden.