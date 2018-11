Ihr habt noch nicht den Brief für das Christkind geschrieben? Kein Problem, denn Sony macht es vor Weihnachten noch einmal spannend. So wird es ab dem 14. Dezember ein neues PlayStation VR-Bundle geben.

In einem PlayStation-Blogeintrag (US) wurde ein neues PSVR-Bundle mit zwei Spielen angeteasert. So wird neben Beat Saber das brandneue Borderlands 2 VR, welches auch an diesem Tag erscheint, angeboten.

Borderlands 2 VR ist so, wie es sich auch anhört. Es ist eine VR-Version von Borderlands 2 mit einigen zusätzliche Funktionen, die ein ruhigeres VR-Erlebnis bietet. Beat Saber hingegen ist ein VR-Rythmus-Game, bei dem man als Spieler den Move-Controller dazu benutzt um Beats zu schlagen.

Zumindest in den USA wird es dieses Bundle auch mit einer PlayStation 4 geben, solltet ihr diese noch nicht daheim haben. Nachdem es schon eine beachtliche Anzahl an VR-Titeln gibt, und Sony nicht locker lässt neue gemeinsam mit Partnern zu veröffentlichen, eine gute Zeit günstig in die VR-Welt einzusteigen.

Sobald die Bundles in Europa angeboten werden, werden wir euch informieren!

