Electronic Arts kündigt im Rahmen der EA PLAY mit Origin Access Premier (externer Link) ein neues Abonnement-Programm für PC an. Ab diesem Sommer erhalten Mitglieder von Origin Access Premier vor allen anderen vollständigen Zugriff auf EA-Neuerscheinungen für PC – darunter die demnächst erscheinenden Titel EA SPORTS Madden NFL 19, EA SPORTS FIFA 19, Battlefield V und Anthem. Origin Access Premier wird zum Preis von 14,99€ pro Monat oder 99,99€ pro Jahr erhältlich sein.

„Millionen von Spielern sind im Rahmen unserer Abo-Programme bereits in den Genuss von mehr Spielspaß gekommen, und heute gehen wir mit Origin Access Premier noch einen entscheidenden Schritt weiter“, sagt Andrew Wilson, Chief Executive Officer von Electronic Arts. „Origin Access Premier schaltet für PC-Spieler ein bislang beispielloses Maß an Wahlmöglichkeiten und Wertigkeit frei. Erstmals werden im Rahmen eines Abo-Services neue Titel wie Madden NFL 19, FIFA 19, Battlefield V und Anthem angeboten, ergänzt durch den vollständigen Zugriff auf mehr als 100 Spiele von EA und anderen Publishern – und das alles mit nur einer Mitgliedschaft. Wir freuen uns, Spielern diese neue Möglichkeit für den Zugang zu großartigen Spielen zu eröffnen, mit der Freiheit, zu spielen, was sie wollen, wann immer sie wollen.“

In der Origin Access Premier-Mitgliedschaft ist der vollständige Zugriff auf die kommenden PC-Spiele von EA enthalten. Mitglieder können sich auf die folgenden Titel freuen:

EA SPORTS Madden NFL 19 mit Grafik und Gameplay powered by Frostbite sowie mehr Kontrolle für Spieler als je zuvor – für Mitglieder bei Origin Access Premier ab 2. August 2018 verfügbar.

EA SPORTS FIFA 19 mit einem Spielerlebnis von Weltklasse auf und neben dem Platz, powered by Frostbite, sowie der Einführung der UEFA Champions League. Erweiterte Gameplay-Features bieten Fans zudem neue und unvergleichliche Spielmöglichkeiten – für Mitglieder bei Origin Access Premier ab 20. September 2018 verfügbar.

Battlefield V , das Spieler auf noch nie dagewesene Weise in unerwartete Geschichten des 2. Weltkriegs führt – für Mitglieder bei Origin Access Premier ab 11. Oktober 2018 verfügbar.

Anthem, ein Action-RPG mit Schwerpunkt auf Koop-Multiplayer. Spieler können eine Auswahl mächtiger Javelin-Exosuits personalisieren, sich in Teams zusammenschließen und gemeinsam den Gefahren einer sich ständig verändernden Welt stellen. Mitglieder bei Origin Access Premier stürzen sich ab 15. Februar 2019 in die Action.

Zudem profitieren Mitglieder von allen Vorteilen der aktuellen Origin Access Basic-Mitgliedschaft, in der bereits eine stetig wachsende Spielebibliothek mit mehr als 100 Titeln enthalten ist, darunter Battlefield 1, Mad Max und die Batman: Arkham-Reihe sowie Neuzugänge wie Need for Speed Payback, Inside, This Is The Police, Surge und mehr. Darüber hinaus erhalten sie 10 % Rabatt auf Einkäufe bei Origin.

Die Mitgliedschaft bei Origin Access Premier gibt Spielern außerdem eine völlig neue Möglichkeit, Schicksal zu spielen, denn sie erhalten unbegrenzten Zugriff auf Die Sims 4, einschließlich Inhalten des Digital Deluxe-Upgrades, des Gaumenfreuden-Gameplay-Packs sowie des Kinderzimmer-Accessoires-Packs.