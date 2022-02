Dying Light 2 Day One Patch soll 1000 Bugs fixen

Ach ja, der berühmte Day One Patch. Bei vielen Gelegenheiten habe ich mich bereits über diese furchtbare Sitte aufgeregt. Es ist mittlerweile schon so selbstverständlich geworden. Und auch Dying Light 2 ist von einem Day One Patch nicht gefeilt. Denn das Spiel ist mit einigen Bugs auf den Markt gebracht worden. Diese sind zwar nicht spielzerstörend, aber klar vorhanden. Dieser erste Patch soll insgesamt 1000 Bugs fixen.

Heute am 04.02.2022 wird das lang ersehnte Game Dying Light 2 released und mit einem satten Day One Patch. Techland, das Entwickler Studio hinter dem Spiel, gibt zu verstehen dass dieser erste Patch sich anscheinend um 1000 bereits bekannte Bugs kümmern wird. Denn auf dem offiziellen Twitter Account wurde noch davor gewarnt in das Spiel vor dem Day One Patch einzusteigen. Wie es die meisten Tester (so wie ich) gemacht haben. Man arbeitet noch am Feinschliff des Spiels.

In einem Tweet hieß es nämlich, dass der erste Patch das Spiel wirklich auf das Level bringen würde, wie es ursprünglich gedacht war.

That being said, we kindly ask you to wait until Feb 4th as by that time you’ll also get access to all improvements and fixes we’ve implemented within last weeks and will introduce with the day 1 patch. That’s the way to experience Dying Light 2 the way it’s meant to be played.

— Dying Light (@DyingLightGame) February 1, 2022