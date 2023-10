DualSense-Funktionen in Alan Wake 2 enthüllt

Bei so vielen wichtigen Veröffentlichungen vergisst man leicht, dass Alan Wake 2 von Remedy Entertainment diese Woche erscheint. Die PC-Anforderungen für das Survival-Horrorspiel wurden vor kurzem enthüllt und sie sind happig. Da hilft es auch nicht, dass Kommunikationsdirektor Thomas Puha kürzlich sagte, dass der Performance-Modus auf Konsolen “meistens” mit 60 FPS läuft.

Puha hat sich inzwischen auf Twitter zu Wort gemeldet und erklärt: “Die Leute machen sich Sorgen um die Konsolenversionen von Alan Wake 2… smh, und ich lächle. Wie ich schon gesagt habe, haben wir uns sehr um die Konsolen gekümmert und uns auf diese konzentriert. Ich denke, die meisten von euch werden sehr positiv überrascht sein.”

Er gab auch weitere Details zur Unterstützung von DualSense auf der PS5 bekannt und erwähnte, dass die Spieler die Regentropfen “spüren” werden. Die haptischen Auslöser sorgen auch dafür, dass sie dich Waffen unterschiedlich anfühlen. Natürlich kann man diese Funktion auch abschalten, wenn man sie nicht mag, wie Puha bestätigt. Die DualSense-Funktionalität ist auch auf dem PC verfügbar, was sehr schön ist.

Alan Wake 2 erscheint am 27. Oktober für PS5, Xbox Series X/S und PC über den Epic Games Store.

Folks worrying about the console versions of AW2… smh and I am smiling. As I’ve said, we’ve taken great care on consoles, focused on those. I think most of you will be very positively surprised.

DualSense support. For example, “feel” rain patter on the controller. Each weapon feels different on the trigger, so a shotgun will be markedly different from the crossbow. You can ofc turn this stuff off if you want. Also supported on PC if you use the DualSense there.

— Thomas Puha (@RiotRMD) October 22, 2023