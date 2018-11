Auf ins Norwegen der 1920er. Mit Draugen arbeitet Red Thread Games an ihrem nächsten Projekt nach Dreamfall Chapters.

Ihr seid Edward Charles Harden, ein amerikanischer Reisender. Auf der suche nach eurer verschollenen Schwester verschlägt es euch nach Norwegen. Und ihr seid nicht allein auf eurer Reise. Lissie, Eine ebenso gesellige, wie rätselhafte junge Dame, begleitet euch. Zusammen durchstreift ihr die ruralen Gebiete des Norwegens der 1920er entlang seiner Fjorde.

Passend bezeichnet Entwickler Red Thread Games, bekannt geworden durch Dreamfall Chapters, Draugen als „First-Person Fjord Noir Mystery Game“. Für Freunde von Spielen wie Firewatch oder The Vanishing of Ethan Carter dürfen also gespannt sein.

Der Trailer besticht nicht nur mit schönen Landschaften, wie einige Titel des Genres es bereits getan haben. Auch die Animation sehen beeindruckend aus, insbesondere Lissies Gesicht. Der Charakter wirkt lebendig und bricht die Atmosphäre des Trailers nicht, im Gegenteil sogar. Allgemein wirkt die Welt durch viele kleine Animationen weniger statisch, als in anderen Vertretern des Genres. Damit ist auch der Fokus dieses Spiels eindeutig. Atmosphäre.

Auch wenn ich die Abneigung einiger gegen sogenannte „Walking Simulatoren“ verstehen kann, bin ich gespannt auf das Spiel. Manchmal ist es angenehm, sich von der Narrative treiben zu lassen, ohne auf der Hut sein zu müssen. Spiele dieser Art lassen zu, dass man sie im eigenen Tempo erkundet und genießt, was für mich persönlich eine sehr meditative Wirkung besitzt. Ich für meinen Teil bin gespannt auf Draugen.

Aktuell ist der Release für 2019 geplant. Auf Steam könnt ihr es bereits jetzt zu eurer Wunschliste hinzufügen.

