Das einzige, was ich über Digimon weiß, ist, dass es sich um eine andere Gruppe handelt, die mit den Pokémons nichts zu tun hat. Das Franchise feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Alles Gute, aber der nächste Titel, Digimon Survice, erscheint trotzdem erst 2020. Es wurde verschoben.

Bei einem „Future of Digimon“ -Panel auf der Anime Expo 2019 an diesem Wochenende bestätigte Bandai Namco, dass Digimon Survive im Jahr 2020 auf einige Zeit verschoben wurde. Dies entspricht einem fünfminütigen Trailer, der dem Panel gezeigt wird (der jedoch noch nicht online ist).

Digimon Survive, das letztes Jahr angekündigt wurde, stellt einen neuen Protagonisten vor, Takuma Momozuka, der sich mit seinen Freunden auf einem Schulcamping-Ausflug verirrt und in eine „seltsame neue Welt voller Monster und Gefahren“ gerät. Das Spiel wird auf Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC und Xbox One veröffentlicht.

Die Rückreise beinhaltet laut Bandai Namco „schwierige Entscheidungen und tödliche Schlachten“, die in 2D ausgetragen werden, „in einem klassischeren SRPG-Stil“. Digimon Survive ist das neueste Spiel in der 20-jährigen Spieleserie, das mindestens so robust ist wie Pokémon.