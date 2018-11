Bandai Namco hat sich dazu entschlossen einen Teil der Spiele-Soundtracks aus ihrem Hause in diversen Musikbibliotheken zur Verfügung zu stellen.

Fans der Reihen wie Tekken, Tales of, SoulCalibur und Dark Souls kommen hierbei auf ihre kosten. Doch auch weitere Games stehen bereits in Planung. Dabei benötigt ihr nur Spotify, Deezer, YouTube, Google Play, Apple Music, Tidal, Amazon Music Unlimited oder einen der anderen 100 Vertriebspartner um die Songs daheim oder unterwegs genießen zu können.

Den Anfang wird das Spiel Little Nightmares machen, welches ein Album von insgesamt 24 Tracks umfasst.

„Fans haben uns gebeten, dies zu verwirklichen und wir freuen uns, endlich bekannt zu geben, dass wir die Bandai Entertainment Spielsoundtracks zur Verfügung zu stellen. So kann man sie überall genießen, egal wo man sich gerade befindet. Dies ist die jüngste Ankündigung in einer langen Reihe, mit denen wir Fans unserer Spiele eine weitere Möglichkeit bieten möchten, die Marken zu genießen, die sie lieben“, so Anthony Macare, Digital Business & Customer Experience Director bei Bandai Namco Entertainment Europe.