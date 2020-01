Dieses Fan-Video zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist ein Meisterwerk!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - (C) Nintendo

Einer der Höhepunkte der Videospiele des letzten Jahrzehnts war The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Es ist ein wunderschönes Spiel, das seine Fangemeinde auf viele verschiedene Arten inspiriert hat und das immer noch von vielen Switch-Besitzern auf der ganzen Welt genossen wird.

Wir haben in der Vergangenheit einige atemberaubende Animationen gesehen, die auf dem Titel basieren, aber dieser neueste Trailer von Lee Jumi und Seon Seungyeon ist möglicherweise der bisher beste. Es ist ein absolut atemberaubender Clip, der sich an den berühmten Kunststil von Studio Ghibli anlehnt, um die Geschichte in Breath of the Wild nacherzählen zu können – von den Anfängen von Link bis zu seinem finalen Showdown mit Calamity Ganon. Es wird alles durch die tolle Musik im Hintergrund unterstützt, was es noch emotionaler macht.

Auch dies ist eine Fan-Animation. Wenn die Fans das können, müssen wir uns fragen, was eine professionelle Zeichentrickserie oder ein Film, der auf der Zelda-Serie basiert, heutzutage gerne haben würde. 2015 gab es ein Gerücht, dass sich eine The Legend of Zelda-Netflix-Serie in der Entwicklung befand, obwohl davon ausgegangen wurde, dass es sich um Live-Action handelt, und wir seitdem nichts mehr davon gehört haben.

Was haltet ihr von dem Trailer? Möchten Sie einen modernen Film oder eine Zeichentrickserie sehen, die auf den Zelda-Spielen basiert? Ich schon, für meinen Teil. Alles zur Fortsetzung, Breath of the Wild 2, findet ihr hier auf DailyGame.

