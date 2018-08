Die NPD-Group hat für den Monat Juni die US-Verkaufszahlen preisgegeben. Nicht die PlayStation 4 führt die Hardware-Charts an, auch nicht die Hybrid-Konsole Nintendo Switch. Aber auch die Xbox One hat es in diesem Monat nicht geschafft die Spitze in den USA anzuführen.

Nein, es ist die Retro-Konsole NES Classic Mini. Die PlayStation 4 genierte mehr Einnahmen, weil sie teurer ist. Aber von der Stückzahl hat die Mini-Konsole aus dem Hause Nintendo die Nase vorne! Damit führ die NES erstmals seit 1995, also seit dem die NPD Aufzeichnungen über die Hardware-Verkäufe führt, wie NPD-Analyst Mat Piscatella gegenüber VentureBeat sich äußerte.

Nach der PlayStation 4 sieht es aber auch für Nintendo und Microsoft gut aus! Die Xbox One konnte ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr verdoppeln und auch die Switch verkaufte um 50% mehr als noch im Juni 2017. Aber auch der bereits „abgeschriebene“ 3DS konnte im Juni 2018 in den USA top performen. Alles im allem also ein zufriedenes Monat für die US-Filialen von Nintendo und Sony sowie für Microsoft.

Software-Charts

In den USA auf Platz 1 liegt Mario Tennis Aces (Switch) vor God of War (PS4). Auf Platz 3 ein Evergreen: GTA V (Multi). Auf den Plätzen 4-8 befinden sich The Crew 2 (Multi), Far Cry 5 (Multi), Mario Kart 8 Deluxe (Switch), LEGO Incredibles (Multi) und FIFA 18 (Multi).